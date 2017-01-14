القوات: اصطياد الطيور في محيط المطار غير مقبول إطلاقا وهناك من شوه موقف الدكتور جعجع

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وطنية - أعربت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان، عن "شديد الأسف على محاولات البعض وفي طليعتهم جماعة "طلعت ريحتكن"، الذين وصل بهم الأمر إلى حد تشويه موقف رئيس "القوات" الدكتور سمير جعجع، ربطا بتنويهه بالتدابير السريعة التي اتخذتها الحكومة بشأن الطيور على مطار بيروت، وذلك من خلال تحميله وزر السماح للصيادين باصطياد تلك الطيور في محيط المطار، وهذا تظلم ما بعده تظلم".

وأكدت الدائرة "ان الحل الذي تم اعتماده غير مقبول إطلاقا، وتسأل عنه الجهة التي تقوم به، وليس من الحق والعدل والإنصاف ان يستخدم موقف رئيس "القوات" المتصل بمبدأ السرعة في القرار لا في كيفية التنفيذ، من أجل رمي التهم جزافا بحجة أو من دون حجة".