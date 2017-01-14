أغنى قرية في الصين جميع سكانها أثرياء، و إن خرجوا منها يفقدون كل شيء!

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جميع المقيمين فى هذه القرية يمتلكون الفلل المجانية والسيارات ومبلغ 250،000 دولار امريكى في البنك لكل شخص ولكن العمل سبعة أيام في الأسبوع، والقرية بمثابة سجن لسكانها.



أنشئت هواشي والمعروفة باسم “أغنى قرية في الصين” منذ سنوات عديدة من قبل Renbao الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في القرية وجميع سكانها يتلقون الرعاية الصحية والتعليم على اعلى مستوى مجانا في القرية، هناك متنزه كامل لأهم المعالم فى العالم من تمثال الحرية إلى قوس النصر وناطحة السحاب التى تعتبر أطول المباني في الصين هؤلاء الناس على ما يبدو محظوظين بالعيش في السجن الذهبي، لكنهم مجبرون على العمل سبعة أيام في الأسبوع، وليس لديهم حياة اجتماعية، وإذا قرروا ترك القرية، فإنهم يفقدون كل ممتلكاتهم.