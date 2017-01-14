مقدمة نشرة ال OTV ليوم السبت 14 -1-2017: تساقط نورس الكوستابرافا ببارود الصيادين لتبقى قضية امن المطار شاغلة الناس والمسؤولين

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تساقطت طيور نورس الكوستابرافا بحلول بارود الصيادين، لتبقى قضية امن المطار شاغلة الناس والمسؤولين بين الأمس واليوم، ولتواصل خطة النفايات عبور المطبات البيئية والسياسية، والمنفعية ايضاً. اما الاسبوع المقبل، فسينتقل النقاش والانشغال الى ما هو اعمق وأكثر جدّية والحاحا، الى الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي يومي الاربعاء والخميس، وبنودها التي يغب عنها قانون الانتخاب الحاضر في النقاشات والمساعي للوصول الى ارضية مشتركة تؤمن افضل تمثيل، كما تغيب الموازنة التي لم تنجزها الحكومة بعد، والتي ستحضر بمسارها التحضيري وارقامها الحاضرة والغائبة، على طاولة لجنة المال والموازنة الثلاثاء. وقبل أن ينطلق الاسبوع المقبل بملفاته، فلنبدأ بما انتهى اليه الاسبوع الحالي بابداعاته، في تقرير ضمن النشرة المسائية بعد قليل.