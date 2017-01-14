فرانسوا فيون مرشح “حزب الجمهوريين” الرسمي لانتخابات الرئاسة الفرنسية

A + A -

اختار حزب “الجمهوريين” الفرنسي، وهو أكبر قوة معارضة للسلطات الحالية، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، فرانسوا فيون، مرشحا رسميا عنه لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وتعهد فيون بأنه لن يغير برنامجه استجابة للضغوط من قبل خصومه ولن يسير بخط متعرج، قائلا: “أنا فرانسوا فيون، لست فرانسوا هولند”.

وفي تطرقه إلى الإجراءات الملموسة، التي ينوي اتخاذها، أشار فيون إلى أنه سيطلق حربا “بلا هوادة” ضد الإسلاميين المتطرفين وسيقوم بـ”تقليص تدفق الهجرة لأدنى حد وتنظيمها وفق حصص”.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجري، العام ،2017 على مرحلتين، الأولى منهما في 23 أبريل/نيسان والثانية في 7 مايو/أيار.

وتوقع الاستطلاع الذي أجراه مركز دراسات الرأي العام “BVA” وشركة “Salesforce” أن فرانسوا فيون ومنافسته الأساسية في هذه الانتخابات زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” اليميني، مارين لوبان، سيتأهلان إلى المرحلة الثانية.

وتحدث الاستطلاع عن تقدم كبير لفيون على لوبان من حيث الشعبية بين الفرنسيين في الفترة قبل انطلاق الانتخابات.