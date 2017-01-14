living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

1200 مسيحي قتلوا حول العالم عام 2016 لأسباب دينية

14
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 لينغا-

 اعلنت منظمة "اوبن دورز" (الابواب المفتوحة) الاربعاء ان نحو 1200 مسيحي قتلوا في العالم بين الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2015 و31 تشرين الاول/اكتوبر 2016 "لأسباب مرتبطة بإيمانهم"، في تراجع ملحوظ بالمقارنة مع العام السابق.

وبلغ عدد المسيحيين الذين قتلوا في هذه الفترة واحصتهم المنظمة البروتستانتية 1173 شخصا في مقابل 7100 شخص في الفترة نفسها من العام 2015، وذلك بعد سنوات عدة من الميل التصاعدي (1201 قتيلا في 2012 و2123 في 2013 و4344 قتيلا في 2014). وكتبت المنظمة في تقرير "تراجعت حدة الازمات العنيفة التي اثرت على ارقام العام 2015 سواء بسبب تراجع نفوذ المجموعات المتطرفة (مثل حركة بوكو حرام وتنظيم الدولة الاسلامية) او لان المسيحيين في تلك المناطق قتلوا او فروا". ونشرت المنظمة تصنيفها الدولي الاربعاء في "50 بلدا يعاني فيها المسيحيون من الاضطهاد أكثر من سواها"، واشارت الى تعرض "215 مليون شخص" للاضطهاد "بشكل قوي وقوي جدا وعنيف"، اي ما يمثل ثلث المسيحيين في هذه الدول.

وتابع التقرير ان 948 مسيحيا على الاقل من بينهم 695 شخصا في نيجيريا وحدها، قتلوا بسبب دينهم، بينما بلغ هذا العدد 225 شخصا في تسع دول اخرى. وذكرت المنظمة خصوصا مقتل شخصين في فرنسا هما الاب الكاثوليكي جاك هاميل الذي قتل ذبحا في تموز/يوليو 2016 بايدي اثنين من الجهاديين داخل كنيسة في غرب البلاد، ومهاجر ايراني في مخيم للاجئين في شمال بلاد في كانون الاول/ديسمبر 2015 بسبب "اعتناقه المسيحية". الا ان المنظمة تعتبر ان هذه الارقام التي تشمل فقط عمليات قتل المسيحيين "المؤكدة" بناء على معلومات تمت المقارنة بينها ميدانية ومن الصحف والانترنت "اقل من الواقع". ولذلك لم ترد كوريا الشمالية التي تتصدر "المؤشر العالمي لاضطهاد المسيحيين" في تقرير المنظمة لعدم توفر "بيانات يمكن الوثوق بها" في النظام "الاكثر انغلاقا في العالم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout