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جبور: العهد الجديد لن يقبل بالتمديد ونحن مقبلون على قانون جديد

14
JANUARY
2017
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رأى عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" جيمي جبور في تصريح لاذاعة لبنان الحر "أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، ولا عودة الى التمديد"، لافتا الى "أن البيان الوزاري أكد على ضرورة اجراء الانتخابات وفق قانون جديد يراعي حق الجميع في التمثيل الصحيح".


وشدد جبور على "أن غالبية الأفرقاء السياسيين أكدوا على إقرار قانون عصري جديد للانتخابات النيابية قائم بشكل او بآخر على النسبية، وأن أحدا لن يتحمل مسؤولية العودة الى قانون الستين"، مؤكدا "أن تصحيح التمثيل النيابي هو أساس لانطلاقة صحيحة للعهد، ما من شأنه تكريس الاتفاق الوطني الداخلي الذي يقوم على تمثيل جميع القوى السياسية وتمتين الوحدة الوطنية وإحترام تمثيل كل الأفرقاء".


وأضاف: "ليس مسموحا العودة الى قانون الستين، ومن المفترض أن يطوي الجميع تلك المرحلة، والنقاشات الحالية هو حول شكل القانون الجديد الذي سيعطي الجميع تمثيلهم الصحيح وليس تمثيلا مزيفا يفوق حجمهم الطبيعي".


وحول سؤال عن إمكانية التمديد للمجلس النيابي، جزم جبور "أن عهد الرئيس العماد ميشال عون لا يمكن أن يبدأ بالتمديد، فنحن ننتمي للفريق السياسي الذي رفض التمديد تكرارا للمجلس النيابي الحالي، كما أننا على يقين بأن عهد الرئيس ميشال عون سيحترم المواعيد الدستورية التي يمكن أن تؤجل تقنيا لعدة أشهر لا أكثر"، لافتا الى "أن وزير الداخلية نهاد المشنوق يطالب بمهلة لتمكين الأجهزة الادارية في وزارته من مواكبة القانون الجديد وإطلاع الادارات عليه وتعريف المواطنين على آلياته ضمن المهل وخلال العام 2017 ".

 

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