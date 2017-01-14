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معلومات جديدة وصادمة تُكشَف عن جريمة إغتيال المسؤول الكبير في حزب الله عماد مغنية!

14
JANUARY
2017
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أشار المعلِّق الأمني في صحيفة “معاريف” يوسي ملمان الى “أنه وبحسب تحقيقات نُشرت في صحيفتي “واشنطن بوست” و”نيوزويك”، فإنه في شباط 2008 أي بعد شهر على دخول باراك أوباما البيت الأبيض، وافق الأخير على أن يكون هناك تواصل بين الـ CIA والموساد في عملية مشتركة لإغتيال المسؤول الكبير في حزب الله عماد مغنية، لافتا إلى “أنه يوجد بين هذين الجهازين إتفاقات تعاون لسنوات طويلة شملت عمليات مشتركة من تبادل المعلومات والتحقيقات، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب”، على حد تعبيره، ولفت ملمان الى “أن هذه العملية كانت عملية الإغتيال الأولى للـ CIA مع الموساد”.

 

وأضاف ملمان أنه” في فترة أوباما إزدادت أيضًا العمليات المشتركة لكلا الجهازين والتي كان هدفها إحباط وضرب البرنامج النووي الإيراني”، منوِّهاً “أنه في فترة أوباما تحسّنت أيضًا العلاقة بين الجيش الاسرائيلي والجيش الأميركي عبر إقامة تدريبات مشتركة ومناورات بين سلاحي الجو والوحدات الخاصة ومنظومات “الدفاع” الجوي وغيرها”.

 

 (الحدث نيوز)

 

 

 

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