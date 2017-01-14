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ماذا كشف وزير الإعلام ملحم الرياشي عن القوات وحزب الله؟!

14
JANUARY
2017
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أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيشكل ضمانة لتبريد العلاقة بين حزب الله والمملكة العربية السعودية، وهناك حرص استراتيجي شامل على أن يكون لبنان في موقع مستقر وطبيعي".

وقال في مقابلة تلفزيونية: "نحن في حزب القوات اللبنانية ضد تدخل حزب الله في سوريا، والواقعية السياسية لا تلغي المبدئية العملية. كما أننا ضد السلاح في الداخل والخارج خصوصا في سوريا، لكنه قرار أكبر من أن يتحمله لبنان".

ولفت إلى ان "هناك تواصلا بين وزراء ونواب القوات وحزب الله، وليس من عقائدنا أن نصطدم مع الآخر، ولم نسع يوما إلى إلغاء حزبي الكتائب والمردة، فلسنا نحن من شكل الحكومة".

أضاف: "متفائلون بالخطوات الأخيرة التي بدأت لقيام قانون إنتخابي جديد. وعلينا أن نعترف بحجم بعضنا البعض، ونريد أن نتكامل لمصلحة لبنان".

وختم بالقول إن "تجربة الإنتخابات البلدية بين القوات والتيار الوطني الحر، لا بأس بها، لكنها لم تكن على قدر طموحنا فهناك عقلية لدى المواطن بحاجة إلى التثقيف".

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