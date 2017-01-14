بالصورة - فيصل القاسم يدافع عن إسرائيل؟!

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حاول الإعلامي السوري المثير للجدل فيصل القاسم، في تغريدة له التشكيك في القصف الاسرائيلي لمطار المزة العسكري السوري فجر الجمعة . وقال فيصل القاسم المعروف بدعمه الاعمى للجماعات الارهابية التي تقاتل الجيش في سوريا "إنّ لديه ألف إشارة استفهام" على القصف الذي اتهم الجيش السوري، جيش الإحتلال الإسرائيلي بتنفيذه على مطار المزة العسكري فجر الجمعة".

وأضاف : “لاأدري لماذا لا أصدق الخبر. أعطوني سبباً واحدا يدعو إسرائيل لقصف النظام كي أصدق الخبر”.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي شن عدوانا على مطار المزة العسكري قرب العاصمة السورية دمشق، واطلق عدة صواريخ من منطقة قرب بحيرة طبريا سقطت في مجمع المطار، فيما حذر الجيش السوري كيان الإحتلال من تداعيات هذا الاعتداء السافر.

ورفض جيش الاحتلال الاسرائيلي الادلاء بأي تعليق. علماً أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها كيان الاحتلال الإسرائيلي مناطق في العمق السوريّ.