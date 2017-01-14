قوى الامن: احباط محاولة فرار سجينين في زحلة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:





"حوالى الساعة 11,30 من تاريخ اليوم 14/1/2017، وأثناء قيام آلية لسوق السجناء تؤازرها دورية مواكبة بنقل السجناء: (ح. ط.)، (ح.ش.)، (ح. ج.) و(م. ش) من السجن المركزي في رومية الى قصر العدل في بعلبك وسجن زحلة، وبوصولهم الى جسر الفيضة - زحلة، حاول السجينان الاخيران الفرار من الآلية حيث أقدما على الاعتداء على عنصري الدورية في داخلها، كما حاولا الاستيلاء على سلاحهما الاميري، مما اضطر أحد العنصرين الى إطلاق النار عليهما وإصابتهما، وتم نقلهما الى إحدى المستشفيات للمعالجة.





التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".