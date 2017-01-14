الصراف مكرما في عكار: سنواجه الارهاب بوحدتنا وحوارنا وبقوة جيشنا وقوانا الامنية

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أشاد وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، بالزيارة التي قام بها الرئيس العماد ميشال عون والوفد الوزاري الى المملكة العربية السعودية "التي كانت وستبقى قبلة العرب"، معلنا "ان رئيس الحكومة سعد الحريري اعطى توجيهاته لكل الوزارات المعنية بضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لاستقبال الاخوة السعوديين وكافة الاخوة العرب في لبنان وتوفير كل المناخات الملائمة لاستضافتهم".





كلام الوزير الصراف جاء خلال كلمة ألقاها في الحفل التكريمي الذي اقامه على شرفه راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور في القاعة الرياضية الكبرى التي تحمل اسم المطران منصور في المدرسة الوطنية الارثوذكسية في عكار، في حضور النواب خالد زهرمان، رياض رحال ونضال طعمة، سجيع عطية ممثلا النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس ،النواب السابقين وجيه البعريني، جمال اسماعيل ومحمد يحيى، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، الشيخ علي السحمراني ممثلا رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، رئيس لجنة الرقابة والاشراف في تيار "المستقبل" محمد المراد وقيادات عسكرية وامنية، ممثلين عن الاحزاب والتيارات السياسية، فاعليات تربوية، رجال دين مسيحيين ومسلمين، رؤساء اتحادات بلدية وبلديات وروابط المخاتير وحشد من ابناء المنطقة.





بعد النشيد الوطني كانت كلمة ترحيب من الاب نايف اسطفان وتعريف بعائلة الصراف التي لعبت دورا سياسيا بارزا في عكار.



منصور



ثم القى المطران منصور كلمة استهلها بشكر كل الذين شاركوا في هذا الاحتفال التكريمي ل"الشماس" الوزير يعقوب الصراف "وهو لقاء العيش الواحد بين ابناء العائلة الواحدة في عكار التي اضحت مثالا يحتذى به على مساحة الوطن كافة".



وخاطب منصور الوزير الصراف بالقول: "عرفناك مؤمنا وطنيا ومخلصا في محبة الله وخدمة قضايا لبنان الوطنية وخدمة القضايا الانسانية، وطالما ان كلمة شماس تعني خادما، فكبير القوم خادمهم، ويزداد اطمئنانا على الجيش وقوته وتماسكه لما في شخصك من محبة للبنان ولعكار منبع الجيش والناس، مطمئنون لهذه الوزنة بين يديك. واننا نبارك لك بالمهمة التي اوكلها اليك الوطن فهذا الجيش ابقى على كرامة هذا البلد مصانة، فبارك الله فيك وبارك بالذين اختاروك لهذه المهمة، مرسلين تحياتنا وامتنان عكار على اختيارك واختيار النائب معين المرعبي ايضا وزيرا لشؤون النازحين، ونسأل الله ان يمده بالقوة للنجاح في مهمته الانسانية الكبيرة ونسأله العمل على اعادة الذين هجرتهم الحرب من سوريا الى مدنهم ومناطقهم، فكل وطن بحاجة الى اهله وابنائه".



وختم: "اننا نسألكم ايضا دعم القضية الفلسطينية التي تمزقت بتمزق المسؤولين عنها وتشتتهم احزابا وفرقا متنازعة ونسأل الفلسطينيين الوحدة في ما بينهم".





زكريا



ثم القى المفتي زكريا كلمة قال فيها: "من قلب مطرانية عكار نحتفي اليوم بسليل بيت الخدمة والرعاية معالي المهندس يعقوب الصراف وزير الدفاع، ونتفاءل بتمثيل عكار بوزيرين في هذه الحكومة، ونطالب بأن يكون ذلك عرفا في كل حكومة مقبلة، وأن لا تمنح الثقة لأي حكومة إن لم تمثل فيها عكار".



اضاف: "نتفاءل اليوم بكون ابن عكار وزيرا للدفاع في هذه الوزارة التي هي راعية الجيش، وعكار هي التي قدمت وتقدم التضحيات والشهداء وتستحق اليوم في عهد معاليه أن تأخذ حقها في الجيش اللبناني، عكار المحرومة التي نطالبكم وانتم اليوم داخل مجلس الوزراء بافتتاح وتشغيل مطار القليعات وفرع الجامعة اللبنانية ومستشفى جامعي وبنى تحتية وطرقات وكهرباء وماء، نعول كثيرا على العهد الجديد وعلى زيارة فخامة الرئيس ميشال عون للمملكة العربية السعودية، فالمملكة هي داعمة للبنان، وينبغي للبنان ان يعود لمحيطه ولبيئته، فلا يذهب ذات اليمين ولا ذات الشمال، ونأمل من معاليكم تحريك الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني حتى لا يبقى سلاحا في لبنان الا سلاح الجيش اللبناني، كما نأمل منكم تعزيز حيادية لبنان وعدم اقحامه في حروب داخلية او خارجية بحماية حدوده من المسلحين".





الصراف



ثم القى الوزير الصراف كلمة استهلها بشكر المطران منصور "على مبادرته واتاحته الفرصة لهذا اللقاء العائلي بين اخوة واحباء واصدقاء، نتطلع للعمل معا موحدين متضامنين ويدا بيد للنهوض بمنطقتنا".





وقال: "عكار قدمت اعز ما لديها في سبيل وحدة ومنعة هذا البلد، لها على الدولة حق الاهتمام والرعاية، وهذا ما نصبو الى تحقيقه في ظل هذا العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون وفي ظل حكومة الرئيس سعد الحريري اللذين نتطلع معهما الى تحقيق انماء متوازن حقيقي ينصف المناطق الحدودية كما جاء في خطاب القسم وفي البيان الوزاري. فعكار التي قدمت النموذج الحي لعيش ابنائها ولثقافة الحوار العميق والتعاون بين كل عائلاتها الروحية على مدى السنين الطويلة، بالرغم من كل الصعوبات، من حقها على الدولة اليوم ان تنصف وان تتحقق لها المشاريع التي تستحقها وعلى شتى المستويات فهي تستحق افتتاح مطار الرئيس رينيه معوض وكذلك تستحق ايضا الجامعة اللبنانية وانشاء مستشفى عسكري ومركز للطبابة العسكرية فيها وغير ذلك من مشاريع، كما نؤكد على اهمية اقرار سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين الذين يستحقون منا كل عناية واهتمام".





اضاف: "كما قلت دائما اجدد القول ان الاولوية بالنسبة الينا الوقوف الى جانب مؤسستنا العسكرية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني على مختلف الصعد بكونه الضامن لللسلم الاهلي ولاستقرار لبنان ومنعته وعكار على هذا الصعيد، شكلت على الدوام خميرة الخير في هذه المؤسسة وقدمت على مذبح الوطن خيرة ابنائها العسكريين الذين نعتز بتضحياتهم ونؤكد اننا سنبقى اوفياء لهذه التضحيات. واننا نؤكد على مواجهتنا للارهاب من اي جهة اتى، فبوحدتنا وحوارنا وبقوة جيشنا وقوانا الامنية قادرين على الصمود وعلى تجنيب بلدنا جحيم النار الملتهبة من حولنا".





وتابع الصراف بالقول: "ان مسيرة العهد الجديد قد انطلقت وهي مصممة على النجاح بفضل هذا التعاون القائم بين فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري ودولة الرئيس نبيه بري وبالتعاون مع كافة القوى السياسية الحريصة على وحدة واستقرار هذا البلد، وان الزيارة الاخيرة التي قام بها الرئيس عون الى المملكة العربية السعودية والنتائج الايجابية الكبرى التي تحققت قد فتحت افاقا جديدة في مسار العلاقات مع مملكة الخير التي لطالما وقفت الى جانب لبنان دولة وشعبا وان المملكة العربية السعودية ستبقى قبلة العرب. واننا كما اكد الرئيس الحريري نعول كثيرا على عودة العلاقات الى مسارها التاريخي والطبيعي ونتطلع الى عودة قريبة جدا للاخوة السعوديين والعرب الى لبنان وان الحكومة بتوجيهات الرئيس الحريري ستقدم كل التسهيلات للترحيب بهم في لبنان وسيكون هناك عدد من الوزراء في استقبال اول طائرة تحمل الاخوة السعوديين القادمين الى لبنان".





واردف: "كما ان دولة قطر الشقيقة التي وقفت الى جانب لبنان ابان الاعتداءات الاسرائيلية في حرب تموز ستبقى كما عهدناها الى جانب بلدنا وزيارة الرئيس عون الى دولة قطر شكلت دافعا كبيرا وقويا لعودة هذه العلاقات بين البلدين على كافة الصعد، فلبنان بحاجة الى كل اشقائه العرب".





واذ حيا الصراف عصام فارس "على دوره الوطني الجامع وعلى كل بذور الخير التي زرعها في هذه المنطقة والمشاريع الكثيرة التي ساهم بتنفيذها، كذلك نتوجه بالتحية للوزير سليمان فرنجية الموجود دائما بيننا ولحزب القوات اللبنانية على مساهماته الكبيرة".



بعد ذلك قدم المطران منصور والمفتي زكريا والنواب الحاضرون، درعا تقديرية للوزير الصراف الذي شارك الجميع بقطع قالب حلوى على شرف المناسبة.