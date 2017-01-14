بالصورة - انفجار يهز اسرائيل.. هل ردت سوريا على العدوان الاخير من خلال حزب الله؟!

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تداول نشطاء اسرائيليون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خبرا مفاده انهم سمعوا دوي انفجار في قاعدة حتسور الجوية العسكرية الاسرائيلية بينما تكتم الاعلام الصهيوني عن الخبر.



وتناقلت الحسابات الاسرائيلية على تويتر صورة اولية للانفجار الذي تم سماعه في قاعدة حتسور ورجح الاسرائيليين ان الانفجار ناتج عن عطل فني في خزانات وقود الطائرات بينما رجح الاخرون مسؤولية حزب الله عن هذا العمل ردا على الاعتداء الاسرائيلي الاخير على سورية.



يذكر ان اسرائيل قد قامت باعتداء على مطار المزة العسكرية اول امس.

(الحدث نيوز)