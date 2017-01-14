نقيب الصيادلة: نأمل من وزير الصحة الإستماع الى صراخنا

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أكد نقيب الصيادلة الدكتور جورج صيلي انّ الصيدلي مواطن كسائر المواطنين ، ومن المفترض على أي مسؤول في القطاع العام تأمين العدالة بين كل المواطنين دون استثناء .





واضاف "لا نريد المواجهة مع أي وزير حالي لم يكن مسؤولاً عن أفعال مجحفة ارتكبها بحقّنا كصيادلة وزير سابق، ولكن يجب مراعاة آلاف الصيادلة والإستماع إليهم والى معاناتهم لأنهم مواطنين كسائر أفراد المجتمع اللبناني، فالقرارت المجحفة التي اتُّخذت سابقاً بحق الصيادلة لم تؤدّ الى خسائر بسيطة في القطاع الصيدلاني بل ضربته الضربة القاضية وأخذته نحو الإفلاس"



واشار صيلي "نأمل من وزير الصحة الحالي إعادة النظر بهذه القرارات مهما كلّف الأمر لأنّ المتضرّر الأول والأخير منها هي صحّة المواطن لأنها أخرجت الصيدلي من دوره الطبيعي والمهم في المنظومة الصحية ، وخير دليل على ذلك ما حصل مؤخراً عند شبّاك الكرنتينا"



وختم "نأمل من الوزير الحالي الإستماع الى صراخنا ومعاناتنا كمواطنين صيادلة والتدقيق في كل الدراسات العلمية والإجتماعية التي تُظهِر كلّها منفعة المواطن من دور الصيدلي وخدماته الصحية في المجتمع".