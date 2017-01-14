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بعد انتشار فيديو الإشكال الذي وقع على متن طائرة تابعة لشركة "ميدل إيست" أثناء توجهها من لندن الى بيروت منذ يومين، مما أجبرها على الهبوط في اسطنبول، انتشر مقطع مسجّل لإحدى مضيفات الطيران، تروي لأحد الاشخاص ما حصل.

وبحسب المضيفة، "أحد المسافرين كان في حالة يأس، لدى وصوله الى متن الطائرة. وفي وقت لاحق، عندما كانت المضيفات تقدّم المأكولات والمشروبات للركاب، طلبت إحدى المسافرات من المضيفة تغيير مكانها لأنها منزعجة من الراكب الجالس الى جانبها الذي كان "يخبّط" رأسه على الكرسي".

وأكملت المضيفة: "استجبتُ لطلبها، وناديتُ زميلتي لمعرفة إذا كان من الممكن تغيير مكان الزوجين. وفور سماع المسافر المشاغب بما يدور بدأ بالصراخ، وبدأ يطلق الشتائم، والكلمات النابية، فاستدارت المرأة وردّت عليه، فحصل تلاسن بينهما، وتدخّل زوج المرأة مدافعاً عن زوجته، علماً أنّ المرأة محجّبة وتحدّثت بتهذيب".

وبعد التلاسن الذي حصل بينهما، تدخّل أحد المسافرين وتلاسن كلاميا مع المسافر، حتى انتهى الامر بضرب المسافر بسلّة الخبز التي كانت أمام الراكب، بدأ الإشكال. وفور ذلك، تدخل الركاب، تعرّضت مضيفة لضربة على وجهها عن طريق الخطأ. فهجم أحد الركّاب عليه وضربه بسبب هذا التصرّف ووقع الإشكال الذي شاهدتموه في الفيديو الذي انتشر.

وبناء على ذلك، اضطر قائد الطائرة الى الهبوط إضطراريا في اسطنبول.