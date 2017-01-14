living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو - مضيفة الـ"MEA" تكشف بالتفصيل ما حصل على متن الطائرة!

14
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد انتشار فيديو الإشكال الذي وقع على متن طائرة تابعة لشركة "ميدل إيست" أثناء توجهها من لندن الى بيروت منذ يومين، مما أجبرها على الهبوط في اسطنبول، انتشر مقطع مسجّل لإحدى مضيفات الطيران، تروي لأحد الاشخاص ما حصل.
 
 
وبحسب المضيفة، "أحد المسافرين كان في حالة يأس، لدى وصوله الى متن الطائرة. وفي وقت لاحق، عندما كانت المضيفات تقدّم المأكولات والمشروبات للركاب، طلبت إحدى المسافرات من المضيفة تغيير مكانها لأنها منزعجة من الراكب الجالس الى جانبها الذي كان "يخبّط" رأسه على الكرسي".
 
 
وأكملت المضيفة: "استجبتُ لطلبها، وناديتُ زميلتي لمعرفة إذا كان من الممكن تغيير مكان الزوجين. وفور سماع المسافر المشاغب بما يدور بدأ بالصراخ، وبدأ يطلق الشتائم، والكلمات النابية، فاستدارت المرأة وردّت عليه، فحصل تلاسن بينهما، وتدخّل زوج المرأة مدافعاً عن زوجته، علماً أنّ المرأة محجّبة وتحدّثت بتهذيب".
 
 
وبعد التلاسن الذي حصل بينهما، تدخّل أحد المسافرين وتلاسن كلاميا مع المسافر، حتى انتهى الامر بضرب المسافر بسلّة الخبز التي كانت أمام الراكب، بدأ الإشكال. وفور ذلك، تدخل الركاب، تعرّضت مضيفة لضربة على وجهها عن طريق الخطأ. فهجم أحد الركّاب عليه وضربه بسبب هذا التصرّف ووقع الإشكال الذي شاهدتموه في الفيديو الذي انتشر. 
 
 
وبناء على ذلك، اضطر قائد الطائرة الى الهبوط إضطراريا في اسطنبول. 
الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout