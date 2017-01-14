هذه هي حال الطرقات!

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بحسب موقع قوى الأمن الداخلي على تويتر فإن حال الطرقات في لبنان هو على الشكل التالي:

- طريق صنين - زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

- طريق عام معاصر الشوف - كفريا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

-طريق المنيطرة - حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

- طريق ضهر البيدر سالكة لجميع السيارات

- طريق جرد مشمش - الهرمل مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

- طريق عام جرد مربين - الهرمل مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

- طريق عيناتا - الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

- طريق الهرمل - سير الضنية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

- طريق كفردبيان - حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

- طريق ترشيش سالكة للسيارات المجهزة بالسلاسل المعدنية والرباعية الدفع

-طريق تنورين - اللقلوق سالكة للسيارات المجهزة بالسلاسل المعدنية والرباعية الدفع

- طريق تنورين - حدث الجبة سالكة للسيارات المجهزة بالسلاسل المعدنية والرباعية الدفع