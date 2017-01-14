أسرار الصحف ليوم السبت 14 كانون الثاني 2016

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أسرار - الجمهورية

توجيهات

عاد سفير دولة أوروبية من بلاده مع توجيهات بعدم التورّط في وساطات داخلية في الصف المسيحي.

هجوم

يشنّ زعيم وسطي في مجالسه هجوماً عنيفاً على حلفائه معتبراً أنهم تخلّوا عنه في معركة قانون الإنتخاب فكيف في الإنتخابات.

تغيير

كشف مرجع كبير أمام مسؤول دولي كبير أنه لن يرضى بتغيير موظف كبير طالما هو موجود في مركزه.



أسرار - اللواء

لغز

بدأت ورشة كبيرة في حزب بارز، تتعلق بترتيبات مرحلة ما بعد وقف الحرب في سوريا.

همس

بدأت التحضيرات لعقد تحالفات انتخابية في عدد من مناطق جبل لبنان.



غمز

تمرّ العلاقة بمرحلة غير «ودية» بين تيّار موالٍ وحزب وسطي، على خلفيات تتعدّى الانتخابات.