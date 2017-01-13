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مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

مزعج هو بالنسبة إلى البعض... عهد ميشال عون... . مزعج مثلا، أن يكون على رأس العهد رئيس قادر على مخاطبة كل العواصم... ولا يدين بخطب ود موقعه لأي عاصمة... وما من عاصمة قادرة على مخاطبته إلا من ند لند... مزعج لهذا البعض، أن يكون الرجل قادرا على أن يحمل ثقة حسن نصرالله المطلقة... وأن يسمع في الرياض: نحن نثق بك وحدك ضامنا لعلاقاتنا... والمزعج لهذا البعض أكثر، أن يشعر الناس بعد شهرين فقط من سياسات العهد وسلوكه، أن ثمة شيئا قد تغير فعلا... أو بدأ يتغير حقا... فيما هذا البعض يراهن على تأبيد كل ما كان منذ أزل الأجداد... حتى أبد الأولاد والأحفاد على خط تواصل الفساد والكساد... مزعج عهد ميشال عون لذاك البعض، لأنه جعل اللبنانيين يستفيقون سريعا، على أنه لكل زمان دولة ورجال... فيما البعض نام طيلة ربع قرن، على مبدأ أن لديه رجالا لكل العهود... ولكل الدول... مزعج عهد ميشال عون، لأنه يبدو حتى اللحظة وكأنه عهد الصفر أخطاء... فيما البعض احترف كل لحظة، أن يكون من أصحاب وجوه العهود الصفر... عن هذه المفارقة، نبدأ نشرتنا بسؤال وئام وهاب... في حديث خاص ضمن نشرة الـ OTV.



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



إذا كان الطقس يراوح بيوم ماطر وآخر صحو فإن الجو السياسي واضح تماما في أن ورشة قائمة او ستقوم إعتبارا من الاسبوع المقبل بجلسة تشريعية لمشاريع واقتراحات مهمة قد يكون بينها إقرار لمشروع الموازنة العامة كما ان مجلس الوزراء سيباشر بالتعيينات الادارية على قاعدة التصحيح والتجديد.

أما قانون الانتخاب فسيكون موضوع مزايدات سياسية وانتخابية في وقت ينتظر ان يدعو وزير الداخلية الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين المعمول به خمس دورات متتالية.

وفي رأي أوساط سياسية فإن اعتماد قانون الستين يبقي الانتخابات النيابية في موعدها في حين أن الوصول الى قانون مختلط بين النسبية والاكثرية يعني تأجيلا تقنيا الى نهاية الصيف اما الغوص في جدال حول اعتماد النسبية المطلقة فإنه يعني التمديد للمجلس لفترة سنة إضافية.

خارج هذا الموضوع ملف سلامة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي يرخي بظلاله على الوضع المحلي والمعالجات قائمة عن طريق أجهزة إبعاد الطيور فيما نجم مطمر الكوستابرافا يلمع من جديد.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

من دلفة كوستابرافا الى مزراب وصب نهر الغدير، مجلس الانماء والاعمار برأ الكوستابرافا فوقع في كمين نهر الغدير، ملايين الدولارات هبات ومساعدات وقروضا اتت على انها لتنظيف نهر الغدير وصولا الى المصب لكن هذه الملايين اما هي محفوظة ولم تستخدم بعد من دون معرفة السبب واما انها صرفت في امكنة اخرى غير نهر الغدير ومن دون وجه حق.

ازاء هذا الواقع يفترض بالاجهزة الامنية وضع اليد على ملابسات هذه الاموال وعلى ظروف عدم استعمالها ما سبب وصول نهر الغدير الى ما وصل اليه فحين يتحول مصب نهر الى مصب للمجارير وتكون الدولة عاجزة عن ايقاف هذا التحول فهذا يعني ان النهر اقوى من الدولة وان المجرور عصي عليها. لكن السؤال الى متى ستبقى الفضائح وجهة نظر في هذا البلد ولماذا تواجه بالجدل البيزنطي بدل ان تواجه بالاجراءات والمعالجات.

يحدث كل ذلك في وقت انفجر اول سجال بين الوزراء على خلفية تلزيم المعاينة الميكانيكية، هذا السجال وقع بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد فهل يضع مجلس الوزراء يده على القضية رحمة باعصاب الناس.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

خطر الطيور الذي يهدد حركة الملاحة في مطار رفيق الحريري اخذ طريقه للمعالجة الآنية من خلال استكمال تركيب آلات تصدر اصواتا قرب الكوستابرافا ومن خلال تدابير اخرى محتملة لكن هذه التدابير على اهميتها لا تلغي ضرورة ان تكون المعالجة جذرية وهي معالجة اضحت صعبة بعض الشيء بسبب انعدام السياسيات البيئية والصحية والعمرانية وبسبب تحول محيط المطار منطقة خطرة بكل معنى الكلمة على سلامة الطيران والمسافرين.

سياسيا زيارة الرئيس ميشال عون الى السعودية وقطر لا تزال محط متابعة والثابت انها شكلت محطة اولى لاعادة مد جسور التواصل والثقة مع الخليج كما بددت هواجس كثيرة كانت مطروحة وهي ستستكمل بزيارات اخرى يقوم بها الرئيس عون الى مصر ثم الى الفاتيكان وفرنسا.

انتخابيا كل المؤشرات تدل على انه اضحى صعبا التوصل الى قانون انتخابي جديد فاذا لم تذلل الصعوبة فان الحل الواقعي قد يكون بالعودة الى قانون الستين منعا لتمديد جديد لمجلس العام 2009.



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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

لا اجتماعات السرايا الطارئة ولا تقارير مجلس أعيان الفساد والدمار تطمر على الورق ما ارتكبته أياديها على الأرض بحقِ البيئة وما جرى بالأمس على مسرح الكوستا برافا من ملهاة عن أزمة النفايات الحقيقية ما هو إلا لتغطية سماوات الصفقات بقبوات الهروب من إيجاد حل جذري ومستدام لنفايات ستعود ضيفا ثقيلا يحل على شوارعنا بعدما أصبحت المطامر على خطرها سيفا مصلتا على رقاب اللبنانيين بوضعهم أمام خيارينِ أحلاهما مر. بعد الغزوة التي قام بها طارق بن الخطيب للكوستا مدججا بأعوانه من الخبراء لزوم الصورة يصح فيه القول "يا ريتك يا زيد ما غزيت" فالوزير المفترض أنه قادم من إرث إصلاحي وتغييري زار الكوستا للاطمئنان إلى حسن سير العمل فيه ويسقط عنه شبهة تلويث البيئة وتهديد أمن المطار ويقيم الحد على طائر النورس وشريكه في الجرم نهر الغدير متهمان لا حول لهما ولا قوة في جريمة كاملة الأوصاف وعلى ما يبدو فإن الوزير الإصلاحي "وأول دخولو أشعل شمعة مش على طولو" فانغمس سريعا في اللعبة وضرب الرقم القياسي في الارتماء بأحضان اللاعبين وسلم أمره لتقرير فني صادر عن مجلس إنماء ما هو إلا آلة تنفيذية للمافيا السياسية كما فعل سلفه المشنوق الذي ألغى نفسه وسلم رقبته إلى اكرم شهيب عراب الصفقات في ملف نفايات ناهز العشرين عاما من العمر.

بعد اجتماع السرايا الطارئ على تهديد الطير والنهر انتظرنا خطة عمل تقي لبنان شر واقعة جوية محتمة فإذا نحن أمام خطة حربية دقت النفير لإرعاب الطيور بالأبواق والمفرقعات وجندت سرية من كشاشي الحمام وحاصرت المكب بمنصات الصفير وهي آلات استوردت مسبقا وقبل تجهيز المطمر لعلم القيمين عليه أن الطيور على النفايات تقع وحال مطمر الدورة كحال نظيره في الكوستا تحوم عليه الطيور طلبا لقوتها فعلام اتهام الطيور في جريمة ارتكبتها أياديكم وغسلتموها في نهر الغدير. وإذا كان عهد التغيير والإصلاح على شاكلة وزير البيئة فعلى قانون الانتخاب الجديد السلام وإذا كان رئيس الجمهورية قد وقع مرسم العقد الاستثنائي لمجلس النواب لدراسة هذا القانون فالقانون سقط من المشاريع المعجلة المكررة في هيئة المجلس لغاية في نفس تمديد ثالث بقانون يرفض النسبية لإلغاء الآخر ويخوض حربه وليد جنبلاط ويحتمي وراءه كل من قلبه معه وسيفه عليه.



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مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

وصل ما انقطع مع دول الخليج العربي، اثر زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المملكة العربية السعودية وقطر، تتجه الانظار الى معالجة الملفات الداخلية، بدءا من قانون الانتخاب مرورا بمعالجة قضية طيور النورس قرب مطار رفيق الحريري، وصولا الى موضوع النازحين السوريين.

وبعد اتخاذ التدابير اللازمة في المطار وضع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري معالجة موضوع النازحين السوريين على طاولة البحث، وترأس مساء اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الموضوع.

الاجتماع الذي انتهى منذ بعض الوقت، أمل في ختامه وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن يتم التوصل خلال فترة شهر، الى ورقة للسياسة الموحدة تجاه أزمة النازحين السوريين الى لبنان.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

انصراف نيابي تحضيرا للورشة التشريعية الاسبوع المقبل، فمتى يكون الانصراف السياسي لبت قانون الانتخابات، مصادر الـnbn توقعت ان تشهد الايام المقبلة حراكا في كل الاتجاهات يبدأ يوم الاثنين بين حزب الله، المستقبل، حركة امل لتحديد مسار القانون العتيد، لكن المعلومات تحدثت عن سعي قوى سياسية لمنع حصول اي اتفاق حول صيغة جديدة وبالتالي ابقاء القانون الاكثري حيا، كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق حمل في طياته اشارات حول بقاء الستين، لكن الجدل المفتوح بين المشنوق وريفي سرق الاهتمامات بعد لجوء الوزيرين المذكورين الى تفريغ القلوب المليانة بالتصريحات والتغريدات.

اما التغريدات الجنبلاطية فبقيت تدور حول مكب الكوستا برافا الزعيم التقدمي الاشتراكي حذر من محاولة التخفيف من الخطر كي لا تقع الكارثة ولا ينفع الندم، لكن لماذا يتواجد النورس فوق الكوستا برافا ويغيب عن مطمر برج حمود؟؟

الاجراءات الحكومية متواصلة ما بني الآلات والصوتيات لكشف النورس وان كان النائب وليد جنبلاط اقترح تشكيل فرقة من التماسيح توضع تحت امرة امن المطار. يتندر اللبنانيون لكن المطلوب معالجة جذرية للحفاظ على امن الناس والطيران، القضية جدية وعلى الحكومة تحمل المسؤولية.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

بين ارهابين متزامنين بل متلازمين اشرقت شمس دمشق اليوم، لتؤكد ثباتها وثوابتها التي لاجلها تخاض عليها حروب عالمية..

فجر الارهاب التكفيري في كفرسوسة مساء الامس وساعده الارهاب الصهيوني في المزة فجر اليوم، بعد ان ضيق الميدان خياراتهما، وبات يخنق مشروعهما..

صمت اللسان الرسمي العبري، وتكفل اعلامه شرح الرسالة التي وضعها محللون في اطار دعم الجماعات المسلحة، وآخرون في اطار هروب نتنياهو من ازماته الداخلية، اما ازمته الخارجية فيختصرها قادته ومحللوه بانتصار سوريا وحلفائها على التكفيريين..

تكفيريو العراق منيوا اليوم بضربة جديدة مع تقدم الجيش والقوات المسلحة العراقية الى جامعة الموصل، وشبكات التكفير في لبنان قطعت احدى حلقاتها مع انجاز الامن العام بتوقيف شبكة تعمل على التجنيد لصالح داعش مؤلفة من اربعة اشخاص..

اما قلوب اللبنانيين المؤلفة ضد طائر النورس وان اختلفت التبريرات، فانها مختلفة حول قانون الانتخاب. وفيما تعمل الاتصالات بين محاولة تحقيق اختراقات، وتدوير الزوايا لايجاد المخارج وتبديد الهواجس، فان حزب الله ينظر بعين الراحة والطمأنينة من دون خوف من قوانين الانتخابات ولا المستقبل السياسي كما أكد رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، منبها من ان الذي ينطلق من الخوف سيخطئ بتحديد المطلوب، وخطأه سيعود على الجميع..



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