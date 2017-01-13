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ماذا قال كنعان عن كلام المشنوق؟

13
JANUARY
2017
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اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان "خيار اقرار قانون انتخاب جديد يتقدم على ما عداه بالنسبة الينا، ونعمل في شكل جدي ويومي لاحداث خرق، ونتمنى على كل من يخرج بمواقف سياسية كبيرة لتغطية فشل معين لو انهم يضعون يدهم بيدنا لاحدثنا فارقا كبيرا وتغييرا حقيقيا". 
 
واشار كنعان للotv الى ان "هناك تقدما على صعيد النقاش المسيحي-المسيحي في ما يتعلق بقانون الانتخاب، ولا مشكلة في الصيغ المختلطة المطروحة التي يمكن ادخال تعديلات عليها بالتوافق مع  الافرقاء الآخرين،  ولا مشكلة لدينا على هذا الصعيد اذ يمكن الوصول الى صيغة مقبولة وتؤمن افضل تمثيل". 
 
وردا على سؤال عن قول وزير الداخلية نهاد المسنوق ان لا قانون جديد للانتخاب سأل كنعان"هل يعبر ذلك عن موقف او تحليل لمواقف الآخرين؟ وقال" في الحالة الاولى، هناك مشكلة علما انني لا اعتقد انه موقف، وفي الحالة الثانية يمكن الوصول الى حل بالنقاش والتواصل. ولا اعتقد ان هناك شيئا مستحيلا لان النيات تتبدل وفقا للظروف والمصالح والضغط الذي يقوم به الرأي العام".
 
واعتبر كنعان انه يمكن التوافق مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط على تحديد السقف الوطني والدستوري والميثاقي لكل المكونات، بدءا بالمكون الدرزي، مرورا بالجميع.
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