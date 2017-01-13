الفنان يكشف سبب سكوت الأب طوني الخولي

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كشف الفنان نور الملاح، "ان بعض المطربين طلبوا منه اعادة احياء بعض الاغاني التي لحنها للمطرب السابق ربيع الخولي (الاب طوني الخولي) ولمنى مرعشلي والتي حققت شهرة واسعة لكنه تخوف من الموافقة، لاعتقاده انه "من الصعب ان تنجح مرة ثانية بغير الاصوات التي غنتها".

وقال الملاح في حديث ل "الوكالة الوطنية للاعلام" ان جديده هو التحضير لبرنامج تلفزيوني يضيء على المواهب الفطرية من شاشة الotv وهو يعتمد على اصوات الشباب والصبايا الذين يعشقون الغناء في السهرات وسيكون في البرنامج لجنة تحكيمية اضافة اليه كمقدم للبرنامج".

وأوضح انه "سيتعهد برعاية المواهب الفائزة وسيقدم لهم ألحانا واغنيات".

وعن السجال الدائر حول ابن خالته الاب طوني الخولي قال:" بانه كان كاهنا في حياته العلمانية بصدقه قبل ان يصبح راهبا، وهو ان سكت في هذا الضجيج فلانه يمتلك ملف الحقيقة كاملة".