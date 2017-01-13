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كنعان للعربية: المرحلة الجديدة مع دول الخليج بدأت والامال معقودة على الثقة والاستقرار اللذين ارساهما العهد

13
JANUARY
2017
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أكد امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان في حديث الى قناة العربية أن زيارة الرئيس العماد ميشال عون الى  السعودية، كانت ضرورية لتحسين واستعادة العلاقات الى طبيعتها، وما يؤثر ايجاباً على كل اصعدة التعاون وطمأنة اللبنانيين في الخليج والخليجيين في لبنان.
 
 
وأشار كنعان الى أن الزيارة حققت الكثير، فهي ليست لرئيس عادي للجمهورية، بل لرئيس استثنائي له تاريخ وحيثية ويحظى بالتفاف وطني كبير لم يحصل منذ الطائف، وانطلاقة عهده كانت مهمة لناحية خطاب القسم وتشكيل الحكومة والشروع بالتغيير المطلوب، وهي بداية مطلوب البناء عليها".
 
 
وقال كنعان "هناك ملفات كثيرة بحثت وستستكمل والزيارة أسست لتعاون سيبنى عليه في المرحلة المقبلة. ولقد فتحت الزيارة الباب امام ان تسلك الملفات مداها وتسير لمرحلة افضل والكلام عن عودة السياح السعوديين والخليجيين باتت واقعاً وهو ما قاله الملك السعودي، وستكون هناك زيارات متبادلة ما يتيح للوزارات والإدارات اللبنانية والسعودية بتثمير الزيارة بنتائج ملموسة".
 
 
وأكد كنعان أن لبنان يقوم من صراع طويل ومن ازمة نظام وهو على طريق ان يتعافى وهناك تفاهمات أسست للعهد والأيام المقبلة هناك إمكانات ستتوافر ليكون لبنان قادراً على الانطلاق من جديد وتلبية تطلعات اللبنانيين".
 
 
وأشار الى أن هناك صراعت إقليميا ودوليا في المنطقة يتأثر به لبنان والاهم بالنسبة الينا، ويجب ان يكون للدول الشقيقة، هو محافظة لبنان على استقراره ووحدته والتفاهمات التي أدت الى وصول رئيس قوي ما سينعكس إيجابا على لبنان ومحيطه".
 
 
واعتبر كنعان أن "المرحلة الجديدة مع دول الخليج ودول العالم بدأت منذ وصول الرئيس عون وهو ما نلمسه واقعياً ومن خلال اتصالاتنا ولقاءاتنا، وهناك امال معقودة على نتائج الثقة والاستقرار اللتين ارساهما العهد، وهناك مشاريع يتم الاعداد لها وستكون مهمة للبنان والدول العربية".
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