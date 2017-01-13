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استقبل وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني قبل ظهر اليوم، سفيرة كندا في لبنان ميشال كاميرون وعرض معها الاوضاع في لبنان ومهمات الوزارة.

وقالت السفيرة كاميرون بعد اللقاء: "اردت ان اعرف من الوزير تويني اولوياته واوليات رئيس الجمهورية والى اي مدى ستحترم الحكومة اللبنانية موضوع محاربة الفساد. فأنا وحكومتي نعتبر ان الفساد موضوع كبير حول العالم ويحد من قدرة الدول على استثمار طاقاتها، لذا نحن مسرورون بأن تكون الحكومة اللبنانية تأخذه على محمل الجد، وان يكون رئيس الجمهورية استحدث هذه الوزارة ونتطلع الى التعاون في هذا الشأن وسنبحث في المجالات الممكنة لمحاربة الفساد".

وأوضحت ردا على سؤال ان "اللبنانيين بحثوا في هذا الموضوع في ما بينهم لمدة طويلة ولديهم افكارهم، الموضوع هو موضوع شراكة وتعاون والوزير يتابع الوضع ويحدد الحاجات والامور التي يمكنه ان يحدث فيها تغييرا".

تويني

بدوره، أوضح الوزير تويني أن كاميرون أبلغته "رغبة شركات كندية عدة في الاستثمار في لبنان لكنها تسأل دائما عن الفساد في لبنان والمرتبة المتقدمة التي يحتلها عالميا في هذا الموضوع لافتة الى أن موقع لبنان في مكافحة الفساد متدن جدا فيما كندا تحتل المرتبة الثامنة عالميا على هذا الصعيد"، مبديا اعتقاده بانها "مسرورة للخطوات التي ينوي رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري القيام بها لمحاربة هذا الوباء ولتحسين صورة لبنان في كندا وفي العالم".

وأكد أنه "عندما تتحسن صورة لبنان في دولة كبيرة واقتصادها كبير مثل كندا ستبادر الشركات الكندية الى المجيء الى لبنان للاستثمار، وسبق للسفيرة ان ابلغت رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل بهذا الشأن، وجددت تأكيد رغبتها في ان يكون هذا الموضوع من اولويات الوزارة".