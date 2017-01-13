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الوزير رفول يستقبل العضو في برلمان لاتفيا حسام ابو مرعي

13
JANUARY
2017
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استقبل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية  الدكتور بيار رفول اليوم في مكتبه في قصر بعبدا، عضو برلمان جمهورية لاتفيا الدكتور حسام ابو مرعي المتحدر من اصل لبناني، لمناسبة وجوده في بيروت.
 
وقد نقل النائب ابو مرعي الى الوزير رفول تهنئته لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناسبة انتخابه، مركزا على الآمال التي يعلقها المتحدرون من اصل لبنان والمنتشرون في دول العالم، على العهد الجديد لاسيما وان السياسة التي يعتمدها رئيس الجمهورية احدثت ارتياحا لدى اللبنانيين في الخارج.
 
واكد النائب ابو مرعي رغبة لاتفيا بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، عارضا للدور الذي تلعبه الجالية اللبنانية فيها.
 
من جهته، نقل الوزير رفول الى النائب ابو مرعي تحيات رئيس الجمهورية وشكره على العاطفة التي ابداها باسمه الشخصي وباسم اللبنانيين في لاتفيا، مؤكدا على ان الرئيس عون حريص على التواصل دائما مع الطاقات الاغترابية نظراً  لإيمانه  بأهمية التعاون بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر.
 
وعرض الوزير رفول للخطوط العريضة للسياسة التي ينتهجها الرئيس عون في مسيرة اعادة النهوض بالبلاد في كافة المجالات.
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