living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لابورا" تردّ على بيان "نادي الشقيف"

13
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعقيباً على البيان الذي أصدره "نادي الشقيف" في النبطية، والمنشور في الوكالة الوطنية للاعلام بتاريخ 11 -1-2017 ردّاً على رئيس مؤسسة "لابورا" الأب طوني خضره، يهم "مؤسسة لابورا" ان توضح الآتي:
 
اولا: نسب بيان النادي الى الاب خضره قوله: "ان السيدة رندى عاصي بري بصفتها رئيسة لنادي الشقيف قد حصلت على مساعدة مالية من الدولة اللبنانية بقيمة 150 مليون ليرة لبنانية". تؤكّد "لابورا" ان ما ورد في النص المنشور غير صحيح لأنّ الأب خضره لم يذكر بأن السيدة بري هي رئيسة للنادي أو عضو فيه بل جاء حديثه في معرض تقاسم القوى السياسية مساعدات الدولة وتقديماتها التي يجِب أن توزّع بالتساوي على جميع اللبنانيين.
 
ثانيا: إنّ الأب خضره قد وجَّه دعوة إلى جميع المسؤولين من أجل العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في وظائف القطاع العامّ والمساعدات التي تقدّمها الدولة لمواطنيها، أسوةً بما حصل عليه نادي الشقيف من مساعدات مالية لدعم نشاطاته ومشاريعه وبذلك لا تكون السيّدة رندى برّي أو نادي الشقيف هما المقصودان بكلام الأب خضره. لا بل فان مؤسسة "لابورا" تقدّر السيّدة بري الذي لها باع طويل في تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
 
ثالثا: تشدّد "لابورا" على أنّها لا تريد أن يتمّ تحوير هذا الموضوع  لأنّه أساسي في طرحها الدائم سعياً لتحقيق التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني وتحقيق العدالة الاجتماعية على الصعيد الوطني العام.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout