بالصورة - ريفي يستعين براقصة.. احتجاجا على «تخفيض» عدد الحراس؟!

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من هي التي حرضت امس على «واتساب» مجموعات «اهل السنّة» في الشمال وبيروت؟ من هي «سمارا رفيق الحريري»؟ هل هي الراقصة المعروفة في حي التنك بالمصيطبة؟ وما علاقتها بريفي؟



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي امس (الخميس ١٢ كانون الثاني)، خصوصاً مجموعات «واتساب» في الشمال وانتشرت لاحقاً في كل لبنان. بتسجيل صوتي لمن ادعت ان اسمها «سمارا رفيق الحريري». تبدأ به بالتحريض المذهبي قائلة: «يا انصار السنّة يا انصار زعيم السنّة اشرف ريفي. مش لازم السكوت على التضييق على زعيم السنّة. اليس هو من حمل دماء رفيق الحريري ودماء وسام الحسن؟».



هذا الصوت الانثوي الذي استفاض في الدفاع عن اللواء ريفي وفي استنكار مبالغ فيه لزعم اتخاذ قرار بسحب عناصر من فريق حماية وزير العدل السابق. لم يتوقف عن الهلع والدلع وانما دعا لتحركات حماية للوزير السابق مما يخطط له اذ قالت: «شو بدكم تعملوا نحنا جاهزين. نحن شو منعمل اذا سحبوا العناصر؟ مش هوي حمل دم رفيق الحريري ودم وسام الحسن على يديه؟ صدام حسين لما قالوا له انهم سيهدمون القصر عليه ذهب الناس وناموا امام منزله... ونحن سننام امام بيته لزعيم السنّة. لوين آخذين الطائفة السنّية؟».



بعد التدقيق تبين ان صاحبة هذه «الصرخة السنّية» ما هي الا «الراقصة سمارا». المعروفة في احياء حفلات الاعراس والعشاوات في بعض المراقص من الدرجة الخامسة. وهي مقربة من اللواء ريفي منذ كان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي. وتظهر في معظم المناسبات التي يدعو اليها ويبدو واضحاً مدى قربها منه من خلال صورها على فيسبوك.



مطلقة «صوت الطائفة ووجعها»، التي جاهرت بخوفها علناً على اللواء وعلى امنه. اسمها الحقيقي، الذي تخجل به وتغيره هو «نهى الاسمر»، او الاخرى الراقصة نهى الاسمر، التي تعيش في حي التنك بمنطقة وطى المصيطبة في بيروت. ومعروفة بين ابنائه وفي بيروت والشمال. وهي تبدأ «وصلتها» على «واتساب» كما في المرابع الليلية: «تحياتي للجميع. معكم سمارا رفيق الحريري». وهي التي تكتب اسمها «سمارا الحريري» على فيسبوك.



تحاول اقحام اسم «رفيق» لمزيد من «سرقة» سياسية موصوفة.



الرقص مهنة راقية، ولا يحق لاحد التدخل في صداقات الوزير ريفي، ان كان محبوه من الراقصات او من غيرهن. ولا حياء في العمل، والرقص مهنة فنية محترمة، لكن لا يحق لمن تمتهن الرقص والخلع في الليالي، ان تخرج في النهارات لتحاضر علينا في حقوق الطائفة وتدعو «اهل السنّة» الى الجهاد دفاعاً عن اللواء ريفي.



بعد التمهيد من الراقصة خرج اللواء ريفي ليتحدث عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللواء الشهيد وسام الحسن وهذا حقه. حاولنا التواصل مع المدعوة «سمارا» للتعرف الى خطواتها التالية. لكنها لا ترد على هاتفها.



ربما تكون مشغولة بوصلة رقص. رقص قبل الظهر ونضال في الليل او العكس.

(الشّرق)