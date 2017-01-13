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خاص - قانون الانتخابات وما سيحدث في الاسابيع المقبلة

13
JANUARY
2017
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كبريال مراد -

في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ اتخذ من عدم التوافق على قانون الانتخاب احدى الحجج لابقاء الامر على ما هو عليه من خلال التمديد للمجلس النيابي.

واليوم، وعلى الرغم من الاصوات المرتفعة منذ اشهر والمحذرة والمنبهة والداعية الى الاسراع في اقرار القانون الجديد، يبدو ان هناك من يحاول ان يكرر المشهد نفسه، بفرض معادلة من اثنتين: اما البقاء على قانون الانتخاب الحالي، او اللجوء الى تمديد جديد.

فمن الواضح ان هناك من يسعى الى عرقلة الاصلاح الانتخابي، وقطع الطريق على اعادة تكوين المؤسسات على اسس ميثاقية ودستورية وديموقراطية سليمة، تعيد رسم خريطة المؤسسات على قاعدة الاستقرار والمساواة والقدرة على الانجاز، وذلك من خلال دوامة البحث المتواصل والافكار الكثيرة، من دون الانتقال الفعلي من الكلام الى الحسم، ومن العناوين الى المضمون.

وبينما تستمر الاتصالات للوصول الى ارضية مشتركة على هذا الصعيد، كان لافتا الموقف الذي خرج به تكتل التغيير والاصلاح امس لناحية التأكيد ان الوقت حان لحسم المواقف في ما يتعلق بقانون الانتخاب، خوفا من ابقاء هذه المسألة الاساسية، ضحية اضاعة الوقت، لفرض الامر الواقع.

وعلم ان هذا التوجه سيفعل في الايام والاسابيع القليلة المقبلة، ليحضر قانون الانتخاب على جدول اعمال جلسة تشريعية قريبة، وهو ما سيتطلب حراكا سياسيا جدّيا يدفع الجميع الى الخروج من المنطقة الرمادية، الى الموقع الذي يحدد فيه الموقف الابيض او الاسود.

اذا، مرة جديدة، تتحكم الارادة بالواقع الانتخابي. فكثيرون ينطبق عليهم منطق " اسمعوا اقوالهم ولا تفعلوا افعالهم"، وقد اتت ساعة الافعال،ليحاسب كل فريق على ما قال وما فعل.

كبريال مراد,
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