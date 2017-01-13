فرار من السفارة التركية في لبنان..!

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أرسلت السلطات التركية ضابط استخبارات إلى السفارة التركية في لبنان، ليتسلّم المسؤولية الأمنية في السفارة، من دون نقل الضابط العامل حالياً، فبات الضابط الجديد رئيس الضابط الموجود في لبنان منذ سنوات.

ويتولى الضابط الجديد كل الأعمال الاستخبارية في لبنان، ومن بينها التواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية بهدف تبادل المعلومات. وتجدر الإشارة إلى أن الفترة اللاحقة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا شهدت فرار اثنين على الأقل من العاملين في السفارة التركية في لبنان، خشية أن تطلب سلطات بلادهما من السلطات اللبنانية تسليمهما بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية.