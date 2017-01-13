خاص - أزمة الصحافة الورقية: بين الإعلان والإرتهان

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شربل الجميّل-





"الورق يموت". عبارة انتشرت في أروقة مقار أبرز صحف الولايات المتحدة الأميركية عام ٢٠٠٩، بعيد الأزمة الإقتصادية التي عصفت بالبلاد، لتوقظ عمداً قطاع الإعلام الأميركي والعالمي من ما ارتضى تأجيل مواجهته منذ تسعينيات العولمة.

بعد تعبيد مرئيات الثمانينات وانترنت الألفية الجديدة مسالك أفضلية إيصال الخبر، كان لا بد للصحافة الورقية من إعادة تجديد نفسها. كثر قاموا بالأدنى: أنشأوا مواقع إلكترونية في محاولة لمجاراة العصر، واقنعوا أنفسهم بتصدير المواجهة إلى حين يخطرهم بها التأزم، وعزز سلوكهم هذا وصول الإنترنت، بسبب عدة عوامل، إلى محدودية تأثيراتها السلبية على الصحافة الورقية، رغم قضمها جزءا كبيراً من جمهورها.

لم يكن حتى عام ٢٠٠٦، حتى انتقلت الإنترنت إلى مرحلة جديدة: مواقع التواصل الإجتماعي. أضحى من الأسهل والأسرع إيصال خبر بحدود ١٣٠ حرف، على ابتياع صحيفة متعددة الصفحات وقراءة الخبر عينه بمقال مطوّل. إحتاطت معظم الصحف العالمية، العريقة منها بالتحديد، لهذا التطوّر المقلق، فعمدت إلى الحدّ من المطوّلات والرتابة في نقل الخبر، وتحوّلت إلى الإسلوب التعليقيّ النقدي بدل السرديّ، وباتت تتوجه إلى الفئات العمرية الصغيرة، مواكبة الفنون والتطوّر التكنولوجي والصرعات.

إقتصادياً، وبعد أزمة عامي ٢٠٠٨-٢٠٠٩، أعادت الكثير من الصحف الورقية هيكلتها الإقتصادية عبر خطط تمويل مستعجلة في محاولة لتجنّب مرّ الأفول: جددت أنظمة اشتراكاتها، حدّت من نفقات مهمات ما وراء البحار ومصاريف الإستقصاء، أقفلت العديد من المكاتب المتفرعة. وعندما لم تصل النتيجة إلى ما هو مأمول، لجأ العديد منها إلى الإستغناء عن موظّفين ومحررين تاريخيين. عندما تقوم مؤسسة، أي مؤسسة، بكل ما هو ثابت في علم الإقتصاد من حصر للنفقات وتستمر الأزمة، تتقطع السبل، ويصبح الهاجس الأكبر الكابوس المطلق.

ما نفع التقشّف إن غاب المدخول؟ مع ضمور الإعلانات على متن الصحف الورقية، التي شكلت رافعتها الذهبية منذ الستينات، واستئثار التلفزيونات والمواقع الإلكترونية على الجزء الأكبر من كعكتها، لجأ العديد من الصحف اللبنانية والعربية إلى تأجير الأقلام وعقد الولاءات. ففي ظلّ غياب أي استراتيجية رؤيوية، وانعدام روحية الهيكلة عبر الاقتداء بالصحف الورقية العالمية في مجال إيجاد مصادر تمويل بديلة، إرتأت نخبة الصحافة العربية امتطاء صهوة الزعامات القُطرية والمحلية، من المحيط إلى الخليج.

في شرق منقسم عمودياً وبنيوياً، ضحّت الصحف هذه بنصف قرّائها وهي تحاول إنقاذ نفسها، فخسرت الإحترام، ولم تربح المادة، فأضحت كالمستجير من الرمضاء بالنار. عوض عن مواجهة نكبات العصر كمهنيين وروّاد، وكورثة تاريخ صحفي عربي حافل بالقضايا والشهداء ومخضرم بالزمن والانتشار، واجهت الشركات المالكة للصحف أزماتها بخنوع وتردد. تهرّبت من الحلحلة بالتعقيد الذاتي، فهربت إلى الأمام ورمت نفسها في سوق التأجير وهي تحاول الصمود في سوق البقاء؛ وبدل نسج الإنتماءات الهشة الوضيعة المصلحية والوهمية، كان الأجدى، فيما لو اأُصرَّ على التعنّت في اعتماد هذا النهج، معاملة الزعامات كما السلع، معاملة إعلانية.

لئن أنقذ تركيب راديوهات في السيارات الإذاعات من هجر الأثير والإندثار، قد لا يكون فات الأوان على الصحافة المقروءة للصمود في معقلها. مع قليل من التفاؤل وكثير من حسن الإدارة والإنفتاح المتعدد المصادر والتفكير خارج العلبة، يُرجّح تصوّر مستقبل مشترك ورقيّ وإلكتروني يستوعب الجميع ويوفّر رونق الحداثة لمريديها، ومتعة التصفّح الكلاسيكيّ لعشّاق عبير الحبر والورق.