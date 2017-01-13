عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 كانون الثاني 2017

الأنوار: المشنوق: سأدعو لاجراء الانتخابات على اساس ال ٦٠... بانتظار القانون الجديد
الديار: عون للوفد الوزاري : السدود «أزيلت» مع السعودية وقطر
«الكوستابرافا» لا يراعي الطمر الصحي و14 آلة «لطرد الطيور»
الأخبار: قطار التعيينات ينطلق... والمشنوق ينعى قانون الانتخاب
الجمهورية: عون "الحزب" منخرط في صراعات المنطقة
النهار: "النهار" توضح الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها أخيراً
البناء: موسكو لأستانة خلال 10 أيام تتخطّى وفد الرياض... والأسد خارج البحث
عون يُنهي جولته الخليجية بربط دور حزب الله بمعادلات المنطقة
المشنوق يبشّر بثمن سياسي سعودي للتسليح... وضيق المهل لقانون جديد
اللواء: عون العائد إلى بيروت: صفحة الخلل مع الخليج طويت ونتائج الزيارة ستظهر قريباً
المستقبل: الحريري للدفاع المدني: ترفعون الرأس
l'orient le jour: Aoun a « brisé la glace » avec Riyad
the daily star: Officials agree airport measures against gulls