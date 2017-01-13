أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 كانون الثاني 2017

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الأخبار: علم وخبر



فرار من السفارة التركية

أرسلت السلطات التركية ضابط استخبارات إلى السفارة التركية في لبنان، ليتسلّم المسؤولية الأمنية في السفارة، من دون نقل الضابط العامل حالياً، فبات الضابط الجديد رئيس الضابط الموجود في لبنان منذ سنوات.

ويتولى الضابط الجديد كل الأعمال الاستخبارية في لبنان، ومن بينها التواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية بهدف تبادل المعلومات. وتجدر الإشارة إلى أن الفترة اللاحقة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا شهدت فرار اثنين على الأقل من العاملين في السفارة التركية في لبنان، خشية أن تطلب سلطات بلادهما من السلطات اللبنانية تسليمهما بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية.

تسجيل شركات في سوريا

بدأ عدد من رجال الأعمال اللبنانيين، بمن فيهم أصحاب شركات مقربون من تيار المستقبل، السعي إلى إنشاء شركات في سوريا، لمحاولة الاستفادة من أي مشروع لإعادة الإعمار فيها، رغم التكلفة العالية للتسجيل. ويجري الحديث في أوساط المستقبل عن أن مرفأ طرابلس سيكون مستقبلاً بوابة العبور الرئيسية إلى سوريا.

القومي يرفض «التأهيلي»

عقد الحزب السوري القومي الاجتماعي قبل يومين الاجتماع الأول لمجلس العُمد المُخصص لبحث ملف الانتخابات النيابية. وسيُطلب من كلّ من يرغب في الترشح إلى الانتخابات تقديم طلبه إلى القيادة. وينقسم التحضير إلى الانتخابات داخل «القومي» إلى ثلاث مراحل: تحديد القانون الانتخابي، عقد التحالفات واختيار المرشحين إلى المقاعد.

وقد حذّر مجلس العُمد في اجتماعه من إعادة اعتماد قانون الستين، وأجمع على أن القانون التأهيلي على أساس أكثري في القضاء (ينتخب أبناء كل طائفة ممثليهم)، ونسبي في المحافظة هو قانون يؤسس لحروب أهلية، علماً بأن «القومي» من الداعين إلى إقرار قانون عصري قائم على النسبية الشاملة.







الجمهورية: أسرار

تمويل



أجرت إحدى الوزارات الخدماتية إتصالات للحصول على تمويل من جهات مانحة من أجل دعم المناطق المستضيفة للنازحين غير أنها لم تحصل على نتائج فورية.



رد

تمنّى أحد المسؤولين على شخصية محسوبة عليه عدم الردّ على تصريحات إنتقادية وأوصاف جارحة طاوله فيها مسؤول حزبي، على خلفية موقفه من قضية خلافية.



تململ

تسود أوساط شعبية حالة تملمُل من «الإنتقائية» التي تُعتمد في تطبيق أحكام قانون مرتبط بفئات كبيرة من المواطنين.



محبة

طلبت ممثلة مرجعية دولية من السلطات اللبنانية القيام بإنفتاح كبير على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة لأنه يكنّ محبة خاصة للبنان.



خيط

أكد مرجع روحي أنه لن يتدخّل حالياً في نقاشات قانون الإنتخاب لكي ينكشف الخيط الأبيض من الأسود.



توضيح

أجرى رئيس حزب إتصالاً بمرجع سياسي موضحاً بعض المواقف الصادرة عنه حيال مسألة حساسة، ومؤكداً أنه ليس المقصود بالإنتقادات التي أطلقها.



إستقالة

تردّد أن رئيس حزب أوشك على الإستقالة من مركزه



النهار: أسرار الآلهة



الإنماء والإعمار يغرد وحده ...

بدا مجلس الإنماء والإعمار كأنّه في مواجهة الحكومة والقضاء، إذ نفى كل ما بُني عليه من إجراءات وقرارات في شأن الكوستا برافا.

نقيب وإعلامية ...

يكثر أحد نقباء المهن الحرّة من إطلالاته الإذاعيّة في برنامج محّدد تقدّمه إعلاميّة قريبة منه.

لن يستقيل ...

وزّع مجهولون رسالة عبر الفاكس تؤكّد إستمرار الخلاف مع بطريرك الروم الكاثوليك الذي يستمر في رفض الاستقالة.

حملة مضادة ...

أوعز مسؤول إلى محيطين به وإعلاميّين قريبين منه للقيام بحملة ضد العودة إلى قانون الستين وتحميل مجموعات معنية المسؤولية.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

استغرب نائب سابق شارك في اجتماعات الطائف كيف أنّ البعض ممّن يُعتبرون «زعماء طوائف» في لبنان يطالب الأفرقاء الآخرين بتطمينات حيال مشاريع واقتراحات قوانين الانتخاب، لا سيما القائمة على أساس النسبية، وسأل: كيف يكون بحاجة إلى تطمين مَن يفوق عدد نواب كتلته عدد نواب طائفته التي يدّعي الحرص على طمأنتها والوقوف عند هواجسها…!



كواليس

تقول مصادر تركية إنّ التفاهم الروسي التركي لمؤتمر أستانة، يقوم على لجنة تنسيق عسكرية مشتركة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، التي تقبل الحلّ السياسي للمشاركة في الحرب على الإرهاب، وإيجاد حلول لدمج المسلحين بقوات نظامية معينة، وعلى حكومة توافقية موسعة برئاسة شحصية يتفق عليها في ظلّ الرئيس السوري، لتحقيق المصالحة وقيادة الحرب على الإرهاب والتحضير للإنتخابات...



اللواء: اسرار

لغز



عون العائد إلى بيروت: صفحة الخلل مع الخليج طويت ونتائج الزيارة ستظهر قريباً

غمز

يواجه نواب في أكثر من كتلة مأزقاً مصيرياً، على خلفية الغموض الذي يلف مصيرهم من قبل رؤسائهم.



همس

بدأت التحضيرات الجدية لزيارة وزير سيادي عربي إلى بيروت، تمهيداً لسلسلة خطوات دبلوماسية واستثمارية.





المستقبل: يقال

إن زوّار العاصمة الروسية كشفوا النقاب عن تعليمات صارمة تلقاها رئيس النظام السوري بشار الأسد من القيادة الروسية بعدم الحديث عن أي «انتصار» إثر انتهاء المعارك الحربية في حلب