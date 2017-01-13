living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش السوري يستعيد بسيّمة في وادي بردى وتفجير انتحاري في دمشق

13
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة بسيّمة في منطقة وادي بردى بريف دمشق الشمالي الغربي، وتفجير انتحاري في حي كفرسوسة في العاصمة يودي بحياة 10 شهداء ويوقع مصابين، وغارات جديدة لطائرات التحالف الدولي تستهدف مقاتلين تركستان في ريف إدلب.

قالت مراسلة الميادين في دمشق إن الجيش السوري وحلفاؤه حرروا بلدة بسّيمة في منطقة وادي بردى شمال غرب دمشق، وهي أقرب البلدات إلى بلدة عين الفيجة؛ مصدر المياه الرئيسي لسكان العاصمة السورية.


وكان الإعلام الحربي قال في وقت سابق إن الجيش السوري يتقدم في بلدة بسيمة وصولاً لجسر وجامع البلدة، ويوقع قتلى وجرحى في صفوف جبهة النصرة والفصائل المسلحة الأخرى، كما استهدف بالقصف مواقع للمسلحين في بلدة عين الفيجة القريبة.


وفي دمشق وقع تفجير انتحاري قرب نادي المحافظة في حي كفرسوسة، أدى إلى وقوع 10 شهداء و17 مصاباً، وقال التلفزيون الرسمي السوري إن الانفجار نفذه انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً.


وكشف الإعلام الحربي لاحقاً عن أن المعلومات تشير إلى أن إرهابيين اثنين كانا يرتديان أحزمة ناسفة، كانت تلاحقهما الأجهزة الأمنية فجرا نفسيهما قرب نادي المحافظة.


وفي ريف إدلب قالت مراسلة الميادين إن قصفاً لطائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية استهدف جبل الأربعين أدى لمقتل عشرات المسلحين التركستان مع عائلاتهم.

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout