حركة واعدة في مطار بيروت بعد زيارتي رئيس الجمهورية الى الخارج

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١٨٧٧ رحلة جوية من المطار واليه في عشرة أيام-



بعد زيارة الرئيس ميشال عون الى كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، تتجه الأنظار حاليا الى نتائج وانعكاس هاتين الزيارتين على عودة المواطنين الخليجيين الى لبنان في ضوء سلسلة الاجتماعات والمحادثات التي تمت. والمؤشرات تؤكد قرب رفع التحذيرات عن السفر الى لبنان، وهذا القرار سيكون له انعكاسات ايجابية أيضا على عدة قطاعات حيوية في البلد لا سيما منها السياحية والاقتصادية والاستثمارية.

واذا كان الوضع اللبناني الراهن قد بدأ يستعيد عافيته على الصعيدين السياسي والأمني، فان الآمال معلقة على تطور هذا الوضع ايجابا في الشق الاقتصادي والسياحي، والجهود تنصبّ في الوقت الحاضر على وضع خريطة طريق لكي يحمل العام ٢٠١٧ معه كل تباشير الخير والنمو والازدهار ويعوّض لبنان ما فاته وما خسره في المراحل والأعوام السابقة.



وهنا لا بد من اعتبار هذه الأشهر الأولى من العام ٢٠١٧ بمثابة عنوان عريض يشكّل بحد ذاته بوصلة لتحديد مسار القطاع السياحي في لبنان بشكل خاص لا سيما وان المجيء والتمتّع بهذه الرياضة.



وعلى صعيد حركة المطار فقد بلغ مجموع الركاب خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري ٢٢٠ ألفا و٣٣٠ راكبا توزعوا على ٩٤٤٧٨ راكبا وصلوا الى لبنان و١٢٥ ألفا و٦٦٣ راكبا غادروا لبنان و١٨٩ راكبا مرّوا بطريق الترانزيت.



وبلغ مجموع الرحلات الجوية ١٨٧٧ رحلة منها ٩٣٦ رحلة وصول الى لبنان و٩٤١ رحلة إقلاع من لبنان.



ومن الشخصيات التي استخدمت المطار خلال الأيام القليلة الماضية:

الرئيس فؤاد السنيورة غادر الى أبوظبي.

وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون عاد من جنيف.

وزير الثقافة غطاس خوري غادر الى باريس.

النائب محمد الصفدي عاد من الرياض.

النائبة بهية الحريري غادرت الى باريس.

النائب عصام صوايا غادر بطريق باريس.

النائب أيوب حميد غادر الى طهران.

النائب نعمه طعمه عاد من جده.

الوزير السابق جهاد أزعور غادر الى أربيل.

الوزير السابق جان عبيد غادر الى باريس.

الوزير السابق مروان خير الدين عاد من لندن.

الوزير السابق نقولا صحناوي عاد من دبي.



الوزير السابق دميانوس قطار غادر الى جنيف.

النائب السابق اميل نوفل عاد من الكويت.

رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف غادرت الى ايطاليا.

مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود عاد من القاهرة.

سفير الامارات حمد سعيد الشامسي عاد من دبي.

السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد عادت من الولايات المتحدة الأميركية.

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي غادر الى عمان.

محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق وصل من بغداد.

نائب وزير خارجية الصين زانغ مينغ غادر الى الصين.

نائب وزير خارجية اليابان كيناترو سونورا غادر الى اليابان.

الأمين العام للاتحاد الدولي للتزلج ساره لويس غادرت بطريق فرنكفورت.