living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا علقت شركة " جهاد العرب" على مشكلة " طيور المطار"

12
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت شركة "الجهاد للتجارة والمقاولات" بياناً حول طيور النورس في محيط المطار جاء فيه: "أوضحت الإدارات الرسمية كافة، من وزارات وإدارات، منها مجلس الإنماء والإعمار وفي أوقات عدة، حقائق ما يسمى (مشكلة كوستابرافا)، ورافق ذلك زيارات إلى موقع مطمر الكوستا برافا لمعاينة مباشرة وحسية، آخرها اليوم الخميس.

إن "شركة الجهاد للتجارة والمقاولات" التي تشرف على أعمال المطمر تود أن توضح الآتي للرأي العام:

1 - تطبق "شركة الجهاد للتجارة والمقاولات" أعلى المعايير الدولية وأدق تدابير السلامة العامة في كل أعمالها لا سيما ما يختص بمطمر الكوستابرافا.
2 - إن تواجد الطيور في محيط مطار بيروت الدولي هي مشكلة مزمنة لوجود عدة عوامل جاذبة للطيور منها: تحول نهر الغدير الى شبه مجرور مكشوف والمصبان البحريان الموصولان بمحطة التكرير الأولى للمياه المبتذلة في منطقة الغدير، إضافة إلى وجود مكبات عشوائية في محيط المطار، تعمل الشركة على معالجتها بالاتفاق مع مجلس الانماء والاعمار.
3 - لا طيور ضمن نطاق المطمر، بل في المواقع السابق ذكرها.
4 - تجدد الشركة تعهدها بتقديم كل ما يساعد من معدات إضافية تصدر اصواتا لطرد الطيور وفقا لما هو معمول به في أهم مطارات العالم التي تواجه حالات مماثلة، مع التذكير بأن هناك 6 آلات في محيط المطمر و7 في محيط المطار وضعتها الشركة على نفقتها الخاصة.
5 - لا يفوت المهتم بهذا الموضوع أن مستنقعات المياه الآسنة في حرم المطار توفر لهذه الطيور مصدر شرب، تتجمع حوله وتحلق منه وإليه.
6 - إن الشركة، من موقعها المهني وحرصها الوطني، لن تتردد في بذل كل الجهود والإمكانات، للوفاء بالتزاماتها المهنية والوطنية، لحفظ قواعد السلامة العامة بما يؤمن تنفيذ أعمالها، ويصون سلامة حركة الطيران المدني من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي.
7 - إن شركة الجهاد لن تتراجع عن موقفها المبدئي وهو التزام القواعد والنظم الدولية في إطار أعمالها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout