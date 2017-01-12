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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





إن الحل للحاضر يأتي من الحاضر أو المستقبل، أما من الماضي فهو ساقط حكما.



بهذا الكلام عبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن رأيه في الحلول الممكنة لأزمات المنطقة وهو أعرب عن ارتياحه لأجواء زيارته للرياض والدوحة، مشيرا الى أن النتائج ستتابع في لقاءات وزارية لبنانية وسعودية ولبنانية - قطرية.



وفي حوارات متلفزة كشف الرئيس عون عن توافق مع المسؤولين السعوديين والقطريين على فتح صفحة جديدة على قاعدة التعاون في مختلف الميادين.



وإذ شدد على التنفيذ التام والكامل لإتفاق الطائف أجاب الرئيس عون على سؤال بأنه لم يعترض على هذا الإتفاق خصوصا على بنوده الإصلاحية وأنه أبلغ ذلك الى الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران في حينه غير أنه أوضح أن اعتراضه كان على عدم تضمن الإتفاق موعدا لسحب القوات السورية من لبنان. وقال: هذا الأمر حصل فعلا والإنسحاب تم بعد خمسة عشر عاما.



الرئيس عون الذي عاد مرتاحا ومعه الوفد الوزاري المرافق أشار الى أبحاث حول قانون الإنتخاب الذي يفترض أن يأتي بتوافق جميع اللبنانيين معلنا عودة العلاقات اللبنانية الخليجية الى طبيعتها وطي صفحة الخلل نهائيا.





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* مقدمة نشرة اخبار "المنار"



على اسوار مطار بيروت حطت اسراب النورس حاملة معها ملفات جديدة قديمة..



قرأها البعض بعد نبش مكب الكوستابرافا بمفعول رجعي، وارجعها آخرون الى معضلة نهر الغدير، وفي جميع الحالات مشكلة مركبة تهدد سلامة المسافرين وسلامة المقيمين.



فالنورس الذي يهدد المطار، هدد معه اللبنانيين بعودة النفايات الى الشوارع والساحات، التي امتلأت خطابات وتحذيرات متباينة، حتى جاء الاقفال المؤقت لمطمر الكوستابرافا بقرار قضائي، رد عليه وزير البيئة ومجلس الانماء والاعمار بان جاذب اسراب النورس الى سماء المطار هو نهر الغدير الذي حوله الاهمال الى نهر من المياه الآسنة..



وعلى كل حال فان حجم المشكلة لا يحتمل ترف التحليلات ولا الدراسات، لذلك تعقد جلسة في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين للبحث في اجراءات سريعة يؤمل ان تطوي الملف قبل تفاقمه، مقدمة لخطة وطنية عصرية تريح المواطن الغارق بين مشكلة النفايات او المرمي على ضفاف انهار الاهمال ..



تشريعيا مشاريع ومقترحات قوانين رتبتها هيئة مجلس النواب خلال اجتماعها في عين التينة ايذانا بانطلاق التشريع في ساحة النجمة..



بنود مالية وإدارية وسياسية واتفاقات احصيت بين القوانين، غاب عنها قانون الانتخاب والموازنة العامة، اللذان سيفرضان نفسيهما كأولوية استثنائية على العقد الاستثنائي..





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* مقدمة نشرة اخبار ال "او تي في"



انتهت الزيارة الرئاسية الى السعودية وقطر المحطة الاولى في جولة ستشمل عواصم عربية واوروبية واسيوية واميركية لاحقة. الزيارة الاولى للرئيس عون منذ توليه زمام مقاليد الرئاسة الاولى اعادت العلاقات اللبنانية -السعودية الى سابق عهدها وبددت سوء التفاهم الطارئ على العلاقة التاريخية بين البلدين واعادت الحرارة الى خطوط التواصل بين بيروت والرياض بعد برودة فرضتها حماوة الاحداث الاقليمية والتوترات العربية من سوريا الى اليمن ومن الخليج الى المتوسط. اذا هي صفحة جديدة من الايجابية بين لبنان والسعودية وبين بيروت والدوحة زيارة الرئيس عون وضعت خطا فاصلا بين مرحلتين واسدلت الستارة على فصل قاتم لم يسبق ان شهدته العلاقات اللبنانية - الخليجية وخصوصا العلاقات اللبنانية - السعودية. ما بعد الزيارة ليس كما قبلها والنتائج الملموسة ستبدأ بالظهور تباعا مع تعيين سفير جديد للمملكة في بيروت وترجمة التوجيهات الملكية السعودية بتلبية المطالب اللبنانية وفق رزنامة اجتماعات بين مسؤولي البلدين وخطة عمل تطلقها زيارة عدد من الوزراء السعوديين الى بيروت في الفترة المقبلة ابرزها زيارة وزير الخارجية عادل الجبير تلبية لدعوة نظيره اللبناني جبران باسيل. الهبة السعودية التي شكلت عنوانا سجاليا عادت لتحتل موقعا ايجابيا في اجندة العلاقة بين البلدين في اجتماع متوقع بين وزيري دفاع البلدين لبحث كيفية استمرار دعم المملكة للقوى المسلحة اللبنانية ما يفتح الباب امام تحريك الهبة ولو بصيغة جديدة. على المستوى السياحي اعطى الملك سلمان توجيهاته بتشجيع السياحة السعودية الى لبنان ونقل عن السعودي قوله: نعدكم انكم سترون في بلدكم سعوديين اكثر من اللبنانيين في الصيف المقبل.



وفي الدوحة المحطة الثانية اطرأ امير قطر على انتخاب الرئيس عون معتبرا انه افضل خيار للبنان لان الرئيس عون سيقود البلاد الى بر الامان على حد تعبير امير قطر الذي اكد انه سيزور لبنان واجهة العرب مشددا مع الرئيس عون على تعزيز العلاقات بين البلدين وتأكيد الحرص على عدم اثارة اي موضوع خلافي من توسيع قاعدة التفاهم الى معالجة الملفات التي تهم البلدين بروح من الاخوة والتنسيق والايجابية التي شهدت رحلة طيران الشرق الاوسط من بيروت الى لندن والتي اضطرت للهبوط اضطراريا في اسطنبول بعد مباراة ملاكمة غير مدرجة على جدول الرحلة.





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* مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"



ثلاث قضايا شغلت البلاد سياسيا وحياتيا: اولها بلورة نتائج زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون للمملكة العربية السعودية وقطر، والمنتظرة في الايام القليلة المقبلة. ثانيها: الانتخابات النيابية والقانون الذي ستجري على اساسه. وثالثها، طيور المطار وأخطارها على حركة الطيران المدني.



وفي هذا السياق، اجتماع في السراي الكبير في هذه الاثناء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لمتابعة القضية بعدما سجلت سلسلة مواقف وزارية وقضائية متصلة بمطمر الكوستابرافا ونهر الغدير.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "ال بي سي"



"الو تم ياكل ما الو تم يحكي" هذا مثل لبناني اذا ما اسقطناه معكوسا على طائر النورس فما عساه يحكي ما دمنا نعرف ماذا يأكل، بماذا يغرد؟ هل يقول انه يقتات من مصب نهر الغدير وحسب؟ ام من مركز تجميع النفايات في كوستابرافا؟



مجلس الانماء والاعمار برأ الكوستابرافا وجرم نهر الغدير، ولكن كيف سيعاقبه اذا كان المطمر مؤقتا؟ فماذا عن المصب الدائم لنهر الغدير؟ المجارير ستبقى تصب فيه، وبقايا المسالخ ستبقى تصب فيه، وبقايا مزارع الابقار والاغنام ستبقى تصب فيه، مصب نهر الغدير من ثوابت هذا البلد، والمجارير التي تصب فيه تنطبق عليها الحمايات ولا احد يعترضها، فهل يكون الاسهل ابعاد مدرجات المطار اذا كانت مستحيلة معالجة مصب نهر الغدير؟ انها الاسئلة المضحكة المبكية، في لبنان مطار واحد، واذا اقفل يختنق البلد، فهل نصل الى الكارثة لا قدر الله؟ لأن لا قدرة على معالجة كم مجرور؟ على الرغم من تبرئة مطمر كوستابرافا وتجريم مصب نهر الغدير، فإن النائب وليد جنبلاط غرد منبها من الخطر ليقول ان الاخطار على الطيران المدني متعددة ومتنوعة، نهر غدير ومكب الكوستابرافا جريمة اغفال احدهما.



بعيدا من مخاوف جنبلاط، فإن مجلس الانماء والاعمار وجد في مأساة النورس بابا جديدا من ابواب التوظيف، فاقترح استخدام اشخاص بدوام كامل يكونون مدربين ومجهزين بما يلزم لطرد الطيور خصوصا عند اقلاع وهبوط الطائرات، هنا يطرح سؤال على الطريقة اللبنانية، من سيوظف ومن سيوظف؟ هل سيؤتى بهولاء من الفائض في الادارات؟ ام سيفتح باب جديد للتوظيفات؟ وماذا سيكون اسم الوظيفة الجديدة؟ هل سيكون كش نورس؟ هل سيكونون مياومين او على الفاتورة؟ مبروك على اللبنانيين فقد ولدت لهم وظيفة جديدة، والموظفون الجدد عليهم شكر النورس، بفضل هذا الطير ولدت الوظيفة الجديدة، يبدو ان كل شيء قابل للتبديل الا مطمر الكوستابرافا لان له متعهدا يحميه، والاسهل تطويل مصب نهر الغدير مثلما جاء في بعض الاقتراحات، او ابعاد مدرجات المطار، المهم ان مطمر الكوستابرافا لا يمس.



في سياق اخر طرأت اشكالية قانونية في موضوع النقل المباشر لمباريات كرة السلة، فعلى الرغم من الحق الحصري للـ LBCI في النقل، فإن قاضي العجلة يستنسب العجلة، فيحول المعجل الى مؤجل.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "ام تي في"



طيور الكوستابرافا التي تهدد سلامة الطيران المدني في مطار بيروت استنفرت كل الدولة بأجهزتها من اجل دفع خطرها، واذا كان الحل الاني سلك طريقه نحو التنفيذ من خلال وقف المطمر عن العمل وزيادة عدد الابواق الصوتية التي تبعد الطيور عن مدارج المطار ومداه الحيوي فإن الحل الجذري والنهائي لن يرى النور سريعا، اذ هو مرتبط باستراتجية غير موجودة بعد لحل ازمة النفايات على الصعيد الوطني الشامل وهذا يشكل تحديا يجب ان ترفعه الحكومة بعد اكتمال نصابها.



في المقلب التشريعي الامور سالكة على كل الخطوط، فهيئة مكتب المجلس وافقت على جدول اعمال الجلسة التشريعية ومشاريع القوانين والاقتراحات التي ستتضمنها، الا قانون الانتخاب الذي سيظل غائبا في انتظار توافق الذي يبدو صعبا على قانون يرضي الجميع وسط خطر جدي من احتمالين، تأجيل الانتخابات او اجرائها حسب قانون الستين، في الانتظار عاد الرئيس عون من السعودية وقطر مرتاحا لاخراج لبنان من سياسة المحاور، وبدأ الترقب لما ستعود له الزياراتان من فوائد.





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* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"



بريء مطمر الكوستابرافا وأسقطت عنه تهمة تلويث البيئة البرية والبحرية ورصد المسؤولون مشتبها فيهما في قضية تهديد الأمن الجوي هما: طائر النورس ونهر الغدير لتدور أم المعارك بحرب "الصفيرة" بين الحكومة و"الطائر الزبال" وزارة البيئة رفعت مستوى التحدي إلى اللون الأحمر فأطلقت صفارات الإنذار لكنها لم تطلب من النوارس الانسحاب من حدود المياه الإقليمية ولم تفاوضها مباشرة بل نصبت لها فخا وحاكتها بلغة الصفير وجل ما تفتقت عنه عبقرية الحكومة في معالجة الأزمة كان آلة تبعد الطيور عن موطنها الطبيعي وبيئتها الحاضنة وتهجرها إلى عمق البحر لترتوي من آخر مصب النهر بعد أن تكون قد اقتاتت من نفايات المطمر وعلى هذا الحل تداعى الصقور الى اجتماع طارئ على "الحمائم" في السرايا. مشتبه فيه آخر كشف عنه التحقيق الحكومي مدعوما بتقرير فني صادر عن مجلس الإنماء والإعمارهو نهر الغدير الذي ضبط شريكا لطائر النورس في تهديد الملاحة الجوية ومجددا تفتقت تحقيقات الادعاء في القضية عن اتهام المجارير التي تصب في مياه النهر والتي تصب بدورها في بحر الكوستا الأسود باجتذاب الطيور فما كان من المعنيين إلا ابتداع حل بوضع أنبوب عند مصب النهر يصل إلى عمق البحر وهكذا تلحق الطيور رزقها إلى الأعماق حلول بيئية موقتة لا مستدامة تشكل مدرسة بحد ذاتها لأزمة طمرتنا بالنفايات وطمرت المسؤولين عنها بملايين الدولارات. وإلى أن يتمخض اجتماع السرايا عن حل لا عن فأر فإن الاجتماعات التي عقدت ما وراء الحدود اكتسبت إيجابياتها من كسر الجمود وإذابة الجليد في علاقات لبنان الخارجية على الأقل بالسعودية وقطر وأنتجت اللقاءات نجاحا سينعكس سياحة واستثمارات ووعودا بلقاءات مقبلة على مستوى القيادات والوزراء. أما موضوع الهبة للجيش اللبناني فغابت غيبتها الكبرى بعد الصغرى وبطريقة دبلوماسية بعدما أحالها الملك على ولي ولي العهد الذي تغيب أصلا عن حضور الاجتماعاتوقد تأتي المساعدة العسكرية من قطر وبسلة متكاملة تتضمن المخطوفين القطريين في العراق وأسرى حزب الله لدى النصرة وداعش والعسكريين المخطوفين ومعهم مطرانا حلب.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "ان بي ان"



منتوجات نسلة، لماذا تحولها الشركة من السوق الاسرائيلي الى الاستهلاك اللبناني؟ هل هو مجرد خطأ في الاستيراد والتصدير؟ ام ان هناك نوايا لا يخفيها التستر بلاصق على المنتوجات يحجب رؤية المستورد والمستفيد في بيت لحم؟



قلق عند المواطنين لا تبدده اجراءات وزارة الاقتصاد، والـ NBN ستلاحق منتوجات نسلة التي تحيط بها شبهات كي لا يكون المستورد اللبناني ضحية مطامع الشركات او يوضع في خانة التطبيع التجاري من دون علم اللبنانيين.



في الداخل بدد الاستنفار القلق حول الطيران على مدرج تحوم فوقه طيور النورس، المسألة لا ترتبط بمطمر الكوستا برافا كما جاء في نتائج وزير البيئة وبيان مجلس الانماء والاعمار، بل ترتبط بمعطيات عدة، اساسها مكب نهر الغدير.



الاجتماعات تتوالى والاقتراحات تتزايد، ووزارة الاشغال العامة والنقل تحولت الى خلية نحل لانهاء المشكلة بعد صدور قرار قضائي اوقف مؤقتا رمي النفايات في مكب الكوستا برافا، لكن متى تحل ازمة النهر؟



في السياسة عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من قطر حملت معها التأكيد على طي صفحة الخلل مع دول الخليج، فيما صفحات التشريع فتحت في جلسة تبدأ الاسبوع المقبل، بعدما ادرجت هيئة مكتب المجلس جدول اعمال دسم خلا من قانون الانتخابات الذي ينتظر توافقا سياسيا لم يحن بعد، فهل تسعى قوى سياسية لفرض الثقة الاكثرية واستبعاد الطروحات التي تدور حول النسبية؟



لم يعد خافيا على اللبنانيين محاولات كتل نيابية ابقاء القانون القديم والسعي لتركيب تحالفات قد تصل الى حد الرباعية كما بدا في حديث الدكتور سمير جعجع اليوم، ما يعني ان المرحلة المقبلة ستكون عامرة بصياغة التحالفات والتحضير للانتخابات بدل تجهيز القانون الانتخابي كأولوية تفوق اي اعتبار.