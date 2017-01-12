مجلس الانماء والاعمار: الكوستابرافا لا يشكل حاليا مصدر جذب للطيور

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اصدر مجلس الإنماء والاعمار اليوم بيانا جاء فيه: "عطفا على ما يجري تداوله حول خطر الطيور في محيط مطار رفيق الحريري الدولي على سلامة الملاحة الجوية، وعلاقة ذلك بالمركز الموقت للطمر الصحي للنفايات الصلبة قرب مصب نهر الغدير، يهم مجلس الإنماء والإعمار أن يوضح للرأي العام ما يلي:



1- إن مشكلة تواجد الطيور في محيط مطار رفيق الحريري الدولي هي مشكلة مزمنة لوجود عدة عوامل جاذبة للطيور في محيط المطار.



2- إن عقد تنفيذ المركز الموقت للطمر الصحي للنفايات أخذ في الاعتبار تنفيذ الإجراءات اللازمة لعدم تحول هذا المركز إلى جاذب إضافي للطيور. وهذه الإجراءات تتمثل بالتغطية اليومية للنفايات بالأتربة وتجهيز المطمر بعدد من الأجهزة التي تصدر أصواتا لإخافة الطيور. وقد أكد تقرير الكشف الميداني الذي أجراه فريق من وزارة البيئة على الموقع، بتاريخ 30/12/2016، عدم ملاحظة أية طيور فوق بالات النفايات في المطمر.



3- إن مجلس الإنماء والإعمار كان قد كلف مكتب SOCOTEC للمراقبة الفنية بإعداد تقرير عن الاقتراحات الملائمة لمكافحة خطر الطيور بما فيها إمكانية رش مواد منفرة للطيور في منطقة مشروع المركز المؤقت للطمر الصحي في الغدير.



4- استقدم مكتب Socotec الخبير الفرنسي السيد Henri MILLET الذي وصل إلى بيروت يوم الاثنين في 9/1/2017 وأجرى معاينة ميدانية لموقع المطمر ومنشآت المطار والمناطق المحيطة ووضع هذا الخبير تقريرا أوليا بتاريخ 12/1/2017، على أن يرفع مكتب Socotec التقرير النهائي خلال الأسبوع المقبل.



5- إن أهم خلاصات التقرير الأولي للخبير هي التالية:

أولا: في الوقائع:

إن العوامل الأساسية الجاذبة للطيور في محيط المطار هي ثلاثة:

1- مجرى نهر الغدير الذي تحول إلى شبه مجرور مكشوف ترمى فيه مختلف أنواع المخلفات والنفايات.

2- مصب نهر الغدير القريب من المدرج الغربي للمطار.

3- المصبان البحريان الموصولان بمحطة التكرير الأولي للمياه المبتذلة في منطقة الغدير (المصب الأول على مسافة كيلومتر من الشاطئ والثاني على مسافة حوالي 700 متر من الشاطئ ).

بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل أنشطة تربية الطيور في محيط المطار وتجمع مياه الأمطار داخل حرم المطار ووجود مساحات مغطاة بالعشب قرب المدارج.

إن المركز الموقت للطمر الصحي للنفايات لا يشكل، حاليا مصدر جذب للطيور، نظرا للإجراءات المتخذة حاليا ونظرا لوجود حركة دائمة داخل موقع المشروع.



ثانيا: في الاقتراحات:

- تجهيز المطار بمعدات صوتية وضوئية إضافية مخصصة لهذا الغرض

(Torches laser, Tir de fusées, Matériels électroacoustiques).

- استخدام أشخاص بدوام كامل، في المطار، يكونون مدربين ومجهزين بما يلزم لطرد الطيور خصوصا عند إقلاع وهبوط الطائرات، اسوة بالمطارات المعرضة لخطر الطيور.

- تجفيف نقاط تجمع المياه في محيط المطار وعدم قص العشب منعا لتوفير مناطق جاذبة للطيور.

- لا ينصح برش مواد زراعية منفرة للطيور.

- التشغيل السليم للمركز الموقت للطمر الصحي.

- معالجة مشكلة المياه المبتذلة ومجرى نهر الغدير.



6- إن مجلس الإنماء والإعمار سيرفع هذا التقرير إلى الجهات المعنية كي تتخذ كل منها الإجراءات العائدة لها.



7- إن مجلس الإنماء والاعمار باشر، بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمديرية العامة للطيران المدني بإتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة".