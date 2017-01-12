living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زيارة الرئيس تطمئن اللبنانيين والخليجيين. كنعان بعد التكتل: وقت النقاش النظري انتهى وحانت ساعة حسم قانون الانتخاب ولموازنة وحسابات وفق اصلاحات لجنة المال

12
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الاسبوعي في الرابية، وناقش مواضيع الساعة، وتحدث امين سرّ التكتل النائب ابراهيم كنعان عقب الاجتماع فقال:

 

١- بالنسبة الى جولة الرئيس الخليجية:

 

ثمّن التكتل زيارة رئيس الجمهورية الى السعودية وقطر واعتبر انها ساهمت في شكل مباشر بتصحيح العلاقات الثنائية بين لبنان والبلدين وتعزيز إمكانات التعاون على الصعد كافة، ما ينعكس ايجابا على العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية، ويسهم بطمأنة اللبنانيين هناك وعائلاتهم والخليجيين في لبنان. وهذه الزيارة تأتي كأول زيارة للرئيس للخارج، وجاءت بحسب اولى الدعوات التي وجهت البه، وهي انطلاقة ايجابية.

 

٢- في ما يتعلق بالعقد الاستثنائي:

 

لفت التكتلّ الى اهمية قرار رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية لاتاحة المجال امام المجلس النيابي لاستكمال عمله التشريعي، لاسيما وبشكل اساسي، لاقرار قانوني الانتخاب والموازنة، بالاضافة الى عدد من التشريعات المالية والاجتماعية والاتفاقات الدولية، وهو ما يشكل دفعا"ايجابيا" نحو تحقيق الاصلاح المنشود والمطلوب لانتظام عمل المؤسسات تحت سقف الدستور والقانون، شكلا"ومضمونا".

 

٣ - يغتنم التكتل الفرصة ليدعو كل الكتل النيابية من دون استثناء، لايلاء هذا الامر الاولوية القصوى، للاستفادة من الفرصة الاستثنائية من خلال الدورة والمناخ الايجابي في البلاد، نظرا للمهل الداهمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، دستوريا وماليا واقتصاديا، اذ ان اي اهمال لهذه الاولويات او اخلال بها، يؤدي الى اضاعة فرصة استثنائية، ليس فقط لتصحيح الخلل المتمادي، ولكن، لمكافحة الفساد والهدر ومواجهتهما، واعادة تكوين السلطات الدستورية وفقا للمعايير الميثاقية والدستورية والديموقراطية السليمة، ما يحصن لبنان داخليا لمواجهة التحديات المقبلة.


ويرفض التكتل كل تمييع لاخذنا الى قانون الستين او التمديد غير المعروف السقف. لذلك انتهى وقت النقاش النظري وبات لاعلان المواقف بصراحة من الصيغ المطروحة والمعروفة من الجميع. والجدية تقتضي ان يكون هناك موقفا واضحا ولا يمكن الاستمرار بالتمييع والتمديد للامر الواقع.

 

واعتبر كنعان انه "وفي متن دعوة الرئيس اهم قانونين وهما الموازنة وقانون الانتخاب، وسنطالب بأن يكونا على جدول اعمال الجلسات التشريعية المقبلة. واذ نقدر الجهد المبذول، للتوافق على قانون الانتخاب، من دون مزايدات، الا انه يجب الوصول الى طرح عملي لقانون الانتخاب، ولموازنة شفافة وفق الاصلاحات التي نادينا بها وعبرت عنها لجنة المال والموازنة، وهب موجودة لدى رئاسة الحكومة، ويجب ان تكون الحسابات المالية سليمة لتنتظم المالية العامة بحسب الاصول.


اضاف كنعان "ان عمل المجلس النيابي مهم للرقابة والمناقشة والتشريع ومستعدون لذلك ونحن على موعد مع اللبنانيين بدءا من الاسبوع المقبل بعد تبلغ الدعوة ومضمونها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout