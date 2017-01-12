لماذا اختار الرئيس عون الخليج أوّلاً ؟ (علا بطرس)

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تأتي زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوفد المرافق الى المملكة العربية السعودية وقطر تلبية لدعوة رسمية كانت قد وجّهت اليه بعيد انتخابه إلا أنّها تكسب أبعاداً أخرى جدّ مهمة نوردها على الشكل التالي:



- رعت المملكة العربية السعودية "اتفاق الطائف" الذي حدّد هوية لبنان العربية بأنّ "لبنان بلد عربي الهوية والإنتماء". وتأتي الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الجمهورية للتأكيد على انتماء لبنان العربي وعلى أهمية اتفاق الطائف لانتظام الحكم في لبنان.



- إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين إثر ما اعتراها من خلل بفعل اختلاف في المقاربة بين لبنان ودول الخليج. فقد اعتمد لبنان سياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة وتحديداً الحرب في سوريا. في حين، اتسمت سياسة المملكة العربية السعودية وقطر بالتشدد دون مراعاة أو تفهم لخصوصية لبنان القائمة على التوازنات الدقيقة ما كان سيُدخله في أتون الحرب الأهلية مجدّداً.



- إن لبنان المستقرّ والمزدهر لن يكون كذلك دون حاضنة إقليمية. ويُشكّل العماد عون صمّام أمان لسائر الأطراف الإقليمية المناوئة. وهو سيتمكّن بمصداقيته وجهوده من حماية لبنان لتعميم نموذج الإنفتاح والتعايش الذي تحتاجه منطقتنا بعد الإنتهاء عسكرياً من "داعش" وحركات الإسلام السياسي ذات الصّلة. وقد سمع الرئيس عون من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ما يُعزّز قيمة لبنان ودوره! إنّ السياسة الخارجية المستقلّة لا يمكن أن تُبنى دون اعتراف سائر الأطراف بأهميتها. فلا يمكن أن تتوجّس المحاور الإقليمية بأنّ استقلالية لبنان تعني جنوحه نحو المحور الآخر، لا بل بالعكس فكلّما استطاع لبنان أن يكون جسر تواصل وتلاقي فلن يتأخّر.

- تدعيم العلاقات الإقتصادية بين البلدين والإعتراف بأهمية الجالية اللبنانية ودورها الإنمائي والعمراني لدول الخليج يُعزّز الثقة ويقوي الروابط بين الشعبين ما يحفّز الإستثمار السعودي والقطري في مجالات التنمية والتصنيع الذي يحتاجه لبنان للنهوض باقتصاده.

وبهذا المعنى، تكون الزيارة قد نجحت بكلّ المقاييس على الرّغم من تبسيط البعض وحصرها بالهبة السعودية التي ستأتي نتيجة للمرتكزات الواردة أعلاه.



وختاماً، أثبت الرئيس عون في حكمته وصلابته أن "لبنان القوي" قادر أن يلعب دوراً بحجم أمة!