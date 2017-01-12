وزير البيئة عرض مع أبي نصر لشؤون محمية شننعير الطبيعية

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التقى وزير البيئة طارق الخطيب قبل ظهر اليوم عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نعمة الله ابي نصر وعرض معه بحضور رئيسة دائرة الانظمة الايكولوجية لارا سماحة للاوضاع العامة وتحديداً الشؤون البيئية وما يتعلق بمحمية شننعير الطبيعية ولاسيما بعدما صدر اليوم قرار وزير البيئة بتعيين لجنة المحمية والمؤلفة من المتطوعين السادة : الدكتور مارك بشارة البيروتي خبير في علم النباتات ، الدكتور نبيل نمر خبير في علم الحشرات،وعن بلدة شننعير كل من العميد المتقاعد بطرس جوزف ابي نصر وميراي انطوان مرعي ورولا ايليا نصر وسمير جان نهرا وانطوان ابي زيد ضو.

كما تضمن القرار تعيين السيد عصام ابي نصر والصحافية باسكال عازار مستشارين للجنة.