بالصور - انزلاق مصعد بداخله 11 تلميذاً.. في احد المدارس في البربير!

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عملت عناصر من الدفاع المدني منذ قليل على سحب احدى عشر اصابة من داخل حجرة مصعد احدى المدارس في البربير كما وعملت العناصر على نقل خمسة اصابات الى مستشفى المقاصد ومعالجة باقي الاصابات من جروح طفيفة.

وفي التفاصيل بحسب رواية احد عناصر الدفاع المدني الذين نفذوا المهمة فان مجموعة من الطلاب باحدى المدارس في منطقة البربير كانوا يستعملون المصعد المخصص لهم في المدرسة والذي يستوعب عدداً كبيراً من الاشخاص لكبر حجمه.

واضاف المصدر لـ"الجديد" انه ونتيجة عطل تقني حصل انزلق المصعد بسرعة اكبر مما يجب بالتلامذة ما ادى الى اصابة 11 تلميذاً برضوض طفيفة وقد جرى نقل ثمانية الى مستشفى المقاصد لاصابتهم اصابات طفيفة.