هذا هو مؤمّن أجهزة إخافة طيور النورس وإبعادها

A + A -

خلال جلسة مجلس الوزراء، أثارَ وزير الأشغال يوسف فنيانوس موضوع خطورة تواجدِ طيور النورس في محيط المطار على سلامة الطيران المدني بفعل مصبّ نهر الغدير ومكبّ الكوستا برافا، وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة، فدعاه رئيس الحكومة سعد الحريري الى اجتماع بعد الجلسة لبحث الموضوع. وبالفعل تمّ اتّخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذا الخطر.

واللافت انّ إثارة الموضوع من خارج جدول الاعمال تزامنَت مع تغريدة النائب وليد جنبلاط التي قال فيها: «أياً كان الثمن، لإبعاد مكبّ النفايات عن مطار بيروت كي لا تقع الكارثة. بالأمس شارفناها على لحظة».

لكنّ فنيانوس نفى ان يكون قد علم بالتغريدة داخل الجلسة مؤكداً أنّ تطرّقَه الى هذا الامر أتى بناءً على كثرة الحديث عنه في وسائل الإعلام. وكانت قد تردّدت معلومات انّ طائرةً تابعة لـ"طيران الشرق الاوسط" كانت تهبط امس الاول على مدرج المطار فإذ بها تصطدم بأعداد هائلة من هذه الطيور.

وعلمت "الجمهورية" أنّ الاجهزة التي تصدِر اصواتاً تخيف هذه الطيور وتبعِدها، والتي طلبَ الحريري من مجلس الإنماء والإعمار زيادة عددها، سيؤمّنها المتموّل جهاد العرب، وهو صاحب الشركة نفسها التي التزَمت أعمال مكب النفايات في مطمر الكوستابرافا وطمر السنسول.