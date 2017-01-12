living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لغز رحيل إبنة القاع... ساعات ما قبل الفراق

12
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

ربى منذر-




لا يعلم الناس ماذا تخبّئ لهم الأيام، هذه حكمة الله. ونانسي نصر القاعيّة إبنة الـ20 عاماً، ككلّ بنات جيلها، بَنَت أحلاماً، تخيّلت مستقبلاً، أحبّت، ضحكت، بكت... ولم تترك للموت حساباً، فكيف لفتاة تضجّ بالحياة مثلها أن تفسح للموت مجالاً في عرقلة مشاريعها؟ رصاصة أُطلقت، وشريط حياة مرّ أمام ابنة الـ20، تذكّرت سنوات المدرسة الأولى، أعياد ميلادها، أيام الجامعة، أمها دنيا التي خافت عليها مراراً، ووالدها نصر الذي حماها بدموع العين، وأصدقاءها الذين أحبّوها، ثمّ... ودّعتهم.لم يكن ليل الثلثاء عادياً لأهالي الدكوانة، فصراخٌ علا قرابة الساعة الحادية عشرة، كان كفيلاً بقطع ليلة جميع السكان الروتينية، صراخ والدة دخلت المنزل لترى جثة ابنتها مضرّجة بالدماء، وهرولة والد حمل جثة ابنته وطار بها نحو المستشفى علّ معجزةً ما تحلّ على العائلة وتزيح عنها هذه الكأس المرّة، فقُدِّمت لها الإنعاشات اللازمة، إلّا أنّ نحو ساعة كانت مرّت على الجريمة، ونانسي كانت قد فارقت الحياة.

فرضيات الجريمة

فرضياتٌ عدّة ظهرت بعد الجريمة الغامضة، خصوصاً أنّ والدَي نانسي كانا في زيارة أثناء وقوعها، فيما أخوها المتزوج كان في منزله، وكذلك الحال بالنسبة الى شقيقتيها المتزوجتَين، ليبقى الأمل معلقاً على أخيها العازب، وهو عنصر في فرع المعلومات، والذي قد يوصل المحقّقين الى الخيط، إذ يُقال إنه إما كان في المنزل أثناء وقوع الجريمة أو إنه كان أوّل الواصلين إليه بعدها، وهو ما استدعى توقيفه على ذمة التحقيق.

الرصاصة التي أُطلقت من مسدس عيار 9 ملم كانت قريبة جداً من جسد نانسي واخترقت صدرها ثمّ خرجت من قفصها الصدري، بحسب قول مقرّبين منها، والطبيب الشرعي وضع فرضيات عدة، منها الإنتحار، أو حصول خطأ ما في السلاح أدّى الى رصاصة طائشة، مستبعداً فرضية القتل التي عمد البعض الى نشرها على أنها جريمة انتقام من أحد أفراد العائلة.

وتفيد مصادر مطّلعة على التحقيقات بأنّ أخاها الموقوف غيّر إفادته مراراً، كما تكشف معلومات التحقيق الأولي لـ«الجمهورية» أنّ بصماته كانت على المسدس لكنه لم يعترف بشيء، علماً أنّ احتمال انطلاق الرصاصة من المسدس أثناء تنظيفه واردة وليس القتل عمداً، لكنّ كلّ المعطيات سيكشفها خبير المتفجرات اليوم بعدما ينتهي من التحليل على الرصاصة.

تواصلت مع شقيقتها

نانسي التي كانت على موعد مع إحدى شقيقتيها، لم تكن تدري أنّ الموت سيقف لها في المرصاد، فقبل الجريمة ببعض الدقائق تواصلت مع شقيقتها وقالت لها إنها ستزورها بعد قليل، بحسب صديقتها التي أضافت: «ظهرت «Last seen» عند الساعة 11:15 تقريباً، أي أنها كانت على تواصل مع أصدقائها وأقربائها قبيل الجريمة».

«قلبها كان دليلها»

إيمان نانسي القوي وحبّها للصلاة هو ما يُجمع عليه كلّ مَن تحدّث عنها، «كان بيّها يقلّا إنت رح تصيري قديسة»، تقول إحدى صديقاتها، وتضيف: «أهلها لم يقصّروا بشيء تجاهها يوماً، كانت غنوجة البيت».

لكن رغم حبّ هذه الفتاة للحياة، إلّا أنها ليلة رأس السنة همست لإحدى قريباتها قائلة: «شكلا سنة الـ2017 مش كتير حلوة»، وبدورها قالت والدتها منذ بضعة أيام «حاسّة حدا رح يموت»، والكلام يعود لأحد المقرّبين من العائلة.

وتؤكد إحدى صديقاتها المقرّبات لـ«الجمهورية» أن «نانسي لا يمكنها أن تنتحر، فهي تعلم أنّ الإنتحار خطيئة، ونظراً لشدة إيمانها الذي يلتمسه كلّ مَن عاشرها يمكنني التأكيد أنها لم تكن لتقْدِم على هكذا خطوة مهما كانت ظروفها، فهي أكثر الفتيات إيماناً في القاع»، مشيرةً الى أنّ «نانسي كانت من المتفوّقات في الجامعة اللبنانية التي كانت تتخصّص فيها بالرياضيات».

إذاً فارقت نانسي، إبنة الـ20 عاماً الحياة، وبرحيلها حرقت قلوبَ والد ووالدة و4 أشقاء، صغيرة العائلة غابت والضحكة التي كانت ترسمها اختفت، حسرة ستعيش فيها عائلة نصر مدى الحياة، فالجمرة لا تحرق إلّا مكانها، ورغم تعاطف الجميع معها، إلّا أنّ الغصّة ستسكن قلوبَ أهلها الذين يأملون أن يفهموا يوماً لِمَ الموت يختار أكثرَ الناس حباً للحياة.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout