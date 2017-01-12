دوري شمعون: الرئيس عون يطبّق الدستور وأنا راضِ عن أدائه

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اشار رئيس حزب "الوطنيين الأحرار"» النائب دوري شمعون الى ان الحديث عن حلف مع الكتائب لمواجهة "القوات" و"التيار" ليس دقيقاً، لأن علاقته مع الدكتور سمير جعجع و"القوات" جيّدة، مؤكدا أن غيمة انتخابات بلدية دير القمر قد زالت.

ولا يحبّذ شمعون الدخول في "بهورات أو تسجيل بطولات بعضنا ضدّ بعض"، لأنّ "داخل البيت الواحد هناك قواتي وأحرار وعوني"، وبالتالي فإنّ أحداً لا يمكنه إلغاء الآخر. وفي حديث لـ"الجمهورية"، أبدى شمعون عن «رضاه» على سياسة الرئيس عون منذ انتخابه، مؤكّداً أن العماد عون "يطبّق الدستور" وواصفاً زيارته السعودية بأنها "ناجحة ولا يمكنه أن يكون تابعاً لسياسة المحاور، لذلك هو لم يخطئ حتى الآن، ولا يناسبنا كموارنة أن نواجه رئيسَ جمهوريّتنا بعدما عشنا سنتين ونصف سنة من الفراغ".