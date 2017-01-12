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أسرار "الجمهورية"
- محبة
طلبت ممثلة مرجعية دولية من السلطات اللبنانية القيام بإنفتاح كبير على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة لأنه يكنّ محبة خاصة للبنان.
- خيط
أكد مرجع روحي أنه لن يتدخّل حالياً في نقاشات قانون الإنتخاب لكي ينكشف الخيط الأبيض من الأسود.
أسرار "اللواء"
- لغز
يلمس متابعون لتحرّك السلطات لمعالجة أزمة الصحافة الورقية بحسن النيّات، والتخبّط الذي لم يؤدِّ إلى أية نتيجة إيجابية.
- غمز
يُبدي موظفون كبار اطمئنانهم إلى وضعهم الوظيفي، نظراً لصعوبة إحداث تعديلات، على غرار ما كان يجري قبل الطائف.
- همس
يجزم قطب نيابي فقدان الإمكانية بالكامل من إجراء الانتخابات على أساس قانون انتخابي جديد!!