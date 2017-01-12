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أسرار "الجمهورية"

- محبة

طلبت ممثلة مرجعية دولية من السلطات اللبنانية القيام بإنفتاح كبير على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة لأنه يكنّ محبة خاصة للبنان.

- خيط

أكد مرجع روحي أنه لن يتدخّل حالياً في نقاشات قانون الإنتخاب لكي ينكشف الخيط الأبيض من الأسود.







أسرار "اللواء"

- لغز

يلمس متابعون لتحرّك السلطات لمعالجة أزمة الصحافة الورقية بحسن النيّات، والتخبّط الذي لم يؤدِّ إلى أية نتيجة إيجابية.

- غمز

يُبدي موظفون كبار اطمئنانهم إلى وضعهم الوظيفي، نظراً لصعوبة إحداث تعديلات، على غرار ما كان يجري قبل الطائف.

- همس

يجزم قطب نيابي فقدان الإمكانية بالكامل من إجراء الانتخابات على أساس قانون انتخابي جديد!!