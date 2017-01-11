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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





فيما الطيران الرئاسي يحلق في الخليج مجلس الوزراء في بيروت يعالج خطر الطيور على الطائرات. وما تقرر في مجلس الوزراء هو اجراءات سريعة لمعالجة ما نبه منه النائب وليد جنبلاط حول مكب الكوستا برافا وخطر الطيور وفي الاجراءات زيادة الأجهزة الصوتية التي تبعد الطيور عن محركات الطائرات.



وفي بيروت ايضا تأكيد لرئيس البرلمان على جلسات تشريعية ورقابية مكثفة وعدم التهاون في المحاسبة وهو سيرئس غدا جلسة لهيئة مكتب المجلس لجدول اعمال الجلسة التشريعية.



وفي الخليج زيارة رئاسية مثمرة للدوحة على غرار زيارة الرياض وامير قطر مثل العاهل السعودي اشاد بدور الرئيس ميشال عون. وفيما ينتظر أن تتحرك الهبة العسكرية السعودية للجيش اللبناني قريبا وربما في زيارة لولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان لبيروت يرتقب ان يتحرك موفد لامير قطر الى لبنان قريبا ايضا للمساعدة في حل قضية العسكريين المخطوفيين.



وفي الخارج حدثان مهمان:

- الأول قرار ايراني بإرسال بعثة الى الرياض للبحث في شؤون الحج الشهر المقبل.

- الثاني تحديد الثالث والعشرين من الشهر الحالي موعدا لمفاوضات استانة لمعالجة الأزمة السورية.



اذن الرئيس عون سمع في الدوحة بعد الرياض مواقف داعمة للبنان.





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* مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"



يمكن القول إن لبنان استعاد أمس توازنا كان مفقودا لسنوات بينه وبين محيطه العربي. فزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد وزاري رفيع، ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فتح صفحة جديدة وطوى مرحلة من الغضب الخليجي وكوى جروحا تسببت بها مراحل يتمنى كل لبناني ألا تعاد.



الرئيس عون انتقل من الرياض إلى الدوحة في قطر حيث كان اللقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ومنها يعد الوفد إلى لبنان، حيث كان رئيس الحكومة سعد الحريري يشدد على أن الزيارة تاريخية ومفصلية في تاريخ لبنان، ويترأس مجلس الوزراء، في إشارة واضحة إلى أن البلد ماشي، ولا يعرف العمل الحكومي لا أعيادا ولا أسفارا ولا عوائق.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "ال بي سي"



انتهت مهلة التذاكي وسلامة الطيران المدني اصبحت على المحك بسبب تزايد الطيور فهل الامر يعود الى مصب نهر الغدير او مطمر الكوستا برافا؟ في السابع من كانون الاول من العام 2013 فاض نهر الغدير على سكان حي السلم حينذاك ظهرت العيوب في النهر من المنبع الى المصب حيث معامل السيراميك ورخص البناء غير الشرعي ومزارع الابقار التي حولت مجرى النهر الى مجرور كبير يصب في البحر قرب مدارج المطار. هذه الحقيقة الاولى.



في الخامس من نيسان من عام 2016 وبعد ازمة النفايات ابتدع حل مطمر الكوستا برافا الذي استحدث من دون اخضاعه لاصول تقييم الاثر البيئي فبدأت الشاحنات تفرغ النفايات في المطمر ما اسفر عن عدد من المشاكل، فالنفايات تسبب حتما تزايد الطيور التي تجد فيها مصدر غذاء والنفايات ينبعث منها غاز الميتان السريع الاشتعال وهو ذات تأثير عال جدا على تغير المناخ، كذلك فان النفايات تبعث روائح كريهة اضيفة اصلا الى ما يعاني منه مطار رفيق الحريري الدولي من روائح ناجمة من تلوث نهر الغدير ووجود محطة التكرير الاولية للمياه المبتذلة على تخومه.



هذه هي اذا الحقيقة الثانية، سيدعي البعض ان المشكلة في الغدير لان لا طيور تحلق فوق المطمر حيث آلات الاشعاعات التي تبعد الطيور وسيدعي البعض الآخر ان المشكلة في المطمر وستخلص الامور على الرغم من الاجتماعات المكثفة التي بدأت من بعد الظهر في مجلس الانماء والاعمار على خلق حل على طريقة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم" الى اي شراء من متعهد ما مزيد من آلات الاشعاعات التي تبعد الطيور.



في عهد جعل محاربة الفساد اولوية هل تنتصر مصالح الذئب المفترس على مصالح الضحية ام يضرب العهد وحكومته ووزير البيئة فيها وهو محسوب من حصة الرئيس العماد عون تحديدا ضربتهما الاولى؟ ان كنتم تعرفون الحلول ولا تنفذونها فتل مصيبة وان كانتم لا تعرفون فاسألوا جارتنا تركيا فيها يبنى مطار اسطنبول الثالث واول من وظف فيه مدير البيئة.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "ام تي في"



من السعودية الى قطر الرئيس ميشال عون يستقبل بالحفاوة نفسها، الصفحات السود طويت والايام والاشهر المقبلة ستظهر مدى صوابية الخيار الرئاسي في التوجه الى الخليج واذا كانت مسألة هبة السلاح مع الرياض وازمة الجنود اللبنانيين المختطفين لدى داعش التي وسطت بها قطر احتلتا صدارة الاهتمام في لبنان.



الا ان اوساط الوفد اللبناني دعت الى عدم التقليل من اهمية تطبيع العلاقات مع دول الخليج والتي لابد ان تتظهر مفاعيلها ازدهارا اقتصاديا في لبنان.



في الاثناء مجلس الوزراء انعقد تدليلا على الجدية في تعويض سنوات التعطيل بالرغم من عدم قدرته على مقاربة كل الملفات لغياب عدد من الوزراء في الرحلة الرئاسية لكن بندا مفاجئا اقتحم الجلسة "عالطاير" وعنوانه طيور النورس التي تهدد سلامة الطيران.



عين التينة في المقابل ورغم استعداداتها لاجتماع هيئة مكتب المجلس الخميس واهتمامها بترسيع الوصول الى قانون انتخاب توقفت امام فضيحة الالياف التي كانت تحتجزها الادارة السابقة لاوجيرو ووعدت بالمحاسبة.





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* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"



قلب لبنان كانت نهاية رحلة مطران شجاعحمل فلسطين في القلب، وفي اليد حجر الانتفاضة وعلى درب جلجلة المقاومة حمل صليب الآلام دفاعا عن الأم القضية لتبقى فلسطين لأبنائها قارع المحتل بما ملكت أيمانه من إيمان فعاقبه الاحتلال بالاعتقال والنفي ومن المنفى الإجباري إلى المثوى الأخير في بلاد الأرز رقد المطران الفدائي في قلب بيروت مغمضا عينا على القدس وعينا على الشام بعدما شكل هذا الثلاثي ملتقى فكره وقلبه وهنا على هذه الأرض طوى المسيرة. مسيرة من نوع آخر انطلقت اليوم فاتحة عهد جولات وزيارات عابرة للحدود الضيقة إلى آفاق جديدة ترسم خريطة طريق علاقات لبنان بدول الجوار وأبعد منها إلى علاقات على مستوى دولي وخطوة الألف ميل بدأت اليوم بأول زيارة خارجية لرئيس الجمهورية ميشال عون للرياض على رأس وفد وزاري بحلة الحكومة الجديدة طعم بوزير التربية السابق الزيارة للمملكة العربية السعودية تكتسب أهميتها من المكان الذي استهلت فيه أولى الزيارات الخارجية بإعادة تطبيع العلاقات الرسمية بين البلدين والزيارة حمالة أوجه قد يكون أحدها إعادة وصل ما انقطع بين الجارين اللدودين ومد جسور التلاقي بين طهران والرياض بحسب ما جرى تداوله في كواليس التحضيرات. على شماعة الآمال علقت بوادر انعكاس الزيارة على الواقع الاقتصادي اللبناني وعلى هبة المليارات الثلاثة للجيش المصروفة مع وقف التنفيذ ويبدو أن ريع الزيارة لن يعود بالعافية الاقتصادية في ظل الوضع المالي المترنح للمملكة. من الرياض سينتقل رئيس الجمهورية والوفد المرافق إلى الدوحة المحطة الثانية وفيها يؤمل أن يعود لبنان وجهة أولى للسياحة الخليجية وما بين الرياض والدوحة نأمل أن يهتدي لبنان إلى الفردوس المفقود.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "ان بي ان"



تغريدة جنبلاطية استنفرت الحكومة لابعاد طيور الكوستا برافا عن مدارج مطار بيروت.



اجراءات فورية فرضها وضع طارئ لتفادي حصول اية مخاطر تتوزع ما بين فورية ولاحقة، جميعها تصب في تأمين الطيران اما الامان السياسي فيتحقق تدريجيا ترسخه ورشة نيابية ناشطة ومكثفة تحدث عنها الرئيس نبيه بري اليوم.



مجلس النواب الذي يتحضر لهذه الورشة بعد اجتماع مكتب المجلس غدا، سيسائل ويراقب ولن يتهاون في قضايا الناس الحياتية والاجتماعية والخدماتية.



المجلس سيحاسب بالمقصرين والمرتكبين ويعوض مرحلة التعطيل السابقة، المرحلة المقبلة تتركز على قانون الانتخابات، سيوف السياسيين... وقلوبهم معها، هذا ما تثبته التصريحات المعلنة والنوايا المضمرة. الوقت يداهم اللبنانيين والمطلوب انجاز قانون جديد سريعا من دون تأخير يطيح بالمهل الدستورية وصبر الناس.



انجازات الزيارة الرئاسية توزعت بين قطر والسعودية، دفء العلاقات عاد يبشر بتنشيط سياحي واقتصادي، فيما العين على الهبة المالية لتسليح الجيش والقوى الامنية.



بيروت احتضنت اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني فأنتجت مشاريع توافقية ترص الصفوف وتحضر لانتخابات، وفرض اوراق الفلسطينيين في لعبة دولية قد تتغير باستلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب زمام ادارة البيت الابيض خصوصا ان صهره كبير مستشاريه مقرب من تل ابيب التي لا تخفي سعادتها بانتهاء زمن باراك اوباما وبدء مرحلة يترجم فيها الصهر في السياسة مشاعر الود الذي يبادله للاسرائيليين منذ سنوات في الاعلام والاقتصاد والتجارة.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "او تي في"



دون اوهام وبلا تشاؤم، من الواضح ان جولة الرئيس ميشال عون بمحطتي السعودية وقطر، اثبتت انه، وبقدر ما هناك لبنان جديد ما بعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، هناك سعودية جديدة وقطر جديدة، وكأن الدول تتعارف من جديد، بمعنى تخطي رواسب الماضي بنيات كاملة للتعاون والانفتاح وتعزيز العلاقات. وبهذه الخلفية تحديدا، تتم مقاربة كل الملفات، بالتعاون السياسي والعسكري في مواجهة الارهاب، ولناحية التبادل التجاري على مستوى انتقال الاشخاص والبضائع.



في الخلاصة، فهذه القوى تسعى الى بناء علاقات جديدة متطلعة الى الامام بمعزل عن كل ما كان سابقا.





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* مقدمة نشرة اخبار "المنار"



بلد غاطس في مكعبات النفط، وباحث عن قانون انتخابي، كاد طائر نورس ان يهدد طائرة الفينيق..



فمع متابعة اللبنانيين لزيارة رئيس الجمهورية الى قطر بعد السعودية، ولاولى الجلسات الوزارية في السراي الحكومي، غطت اسراب النورس على المشهد السياسي، مصحوبة بمواقف وتغريدات استدعت لقاءات وتبريرات ومحاولات لابعاد اسراب النورس عن سماء المطار باضافة آلات تبعث الاصوات..



انتخابيا اصوات بدأت بالارتفاع محاولة بعث الروح بقانون الستين، فكذبت قلوب الستينيين سيوفهم المرفوعة عليه كما المح الرئيس نبيه بري، الذي عبر عن شديد القلق.. اما هواجس البعض ومخاوفه فمفهومة، وحتى الضمانات لاحساس الجميع بالطمأنينة ممكنة كما قال النائب علي فياض من عين التينة، اما قتل الوقت بضياع الخيارات فيزيد على الجميع التحديات والمسؤوليات..



في تحديات الاقليم، تحديد موعد لمفاوضات الاستانا الكازاخستانية، أكد ضياع احلام سلطنة الاستانة العثمانية، وبدأ ترتيب الاوراق بثابتة بقاء سوريا الموحدة ونظامها القوي..



وفي اليمن الجريح، اشراقة لطخت وجه العدوان، وهشمت مدعي الانسانية..

طفلة تسلحت بالعلم والامل لمواجهة نكد الدهر وحقد العدوان، فكان نهم الاعداء للقتل اقوى فاردوها وزميلاتها شهيدات على ابواب مدرستها في نهم اليمنية.