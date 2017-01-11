الرئيس عون ابرق الى رئيس دولة الامارات معزيا بالضحايا في افغانستان: ندين هذا الاعتداء الارهابي ونشارككم الحزن

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ابرق الرئيس عون الى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معزيا بسقوط قتلى اماراتيين في الانفجار الذي وقع في افغانستان وادى الى جرح السفير الاماراتي هناك. وجاء في البرقية:

"تلقيت بألم بالغ نبأ مقتل نخبة من أبناء دولة الامارات العربية المتحدة نتيجة التفجير الارهابي الذي وقع في افغانستان.

واني، اذ ادين بشدة هذا الاعتداء، اشارك سموكم باسمي وباسم الشعب اللبناني، الحزن الذي ألم بشعب دولتكم الشقيق وبكم شخصيا جراء فقدان مواطنين اماراتيين شاؤوا ان يساعدوا اخوة لهم في الانسانية، سائلا الله عزّ وجلّ الرحمة للضحايا، وان يلهم ذويهم الصبر والعزاء، وان يمن على الجرحى ومنهم سعادة السفير الاماراتي جمعة محمد عبدالله الكعبي ودبلوماسيين اماراتيين بالشفاء العاجل".