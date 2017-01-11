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من دون اوهام وبلا تشاؤم، من الواضح ان جولة الرئيس ميشال عون بمحطتي السعودية وقطر، اثبتت انه، وبقدر ما هناك لبنان جديد ما بعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، هناك سعودية جديدة وقطر جديدة، وكأن الدول تتعارف من جديد، بمعنى تخطي رواسب الماضي بنيّات كاملة للتعاون والانفتاح وتعزيز العلاقات. وبهذه الخلفية تحديدا، تتم مقاربة كل الملفات، بالتعاون السياسي والعسكري في مواجهة الارهاب، ولناحية التبادل التجاري على مستوى انتقال الاشخاص والبضائع. في الخلاصة، فهذه القوى تسعى الى بناء علاقات جديدة متطلعة الى الامام بمعزل عن كل ما كان سابقاً.