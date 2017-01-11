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تعاون مشترك بين تاتش و Donner Sang Compter لنشر التوعية حول أهمية التبرّع بالدم

11
JANUARY
2017
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نظّمت تاتش شركة الإتصالات الخلوية الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين، بالشراكة مع Donner Sang Compter(DSC)، الجمعية اللبنانية الغير حكومية التي تعنى بمسألة التبرّع بالدم، حملة مشتركة في إطار برامج المسؤولية الإجتماعية للشركة تحت عنوان "دمّك أغلى هدية" وذلك على امتداد شهر كانون الأول المنصرم. ولقد هدفت الحملة الى نشر التوعية حول أهمية التبرّع بالدم.

 

حتى يومنا هذا، لا يوجد بديل عن دم الإنسان، إذ يُعتبر نعمة لا تُقدّر بثمن. لاسيما للأشخاص الذين هم بأمسِّ الحاجة إليه، فالدم هو هدية من الحياة. تعاني بنوك الدم في لبنان من النقص في مخزون الدم، ويصبح لزاماً على عائلات المرضى البحث عن متبرعين لضمان حصولهم على وحدات الدم المطلوبة بالتزامن مع العلاجات المتنوعة أو العمليات الجراجية التي يخضع لها المريض. حملة التبرّع بالدم هي الآلية التي يتم اللجوء إليها، بحيث يتم نقل المعدات المطلوبة والأشخاص المختصين، لإجراء هذه الحملات خارج نطاق بنوك الدم. وهكذا أنشطة تتيح أمام الناس فرصة أخذ زمام المبادرة والتبرّع بالدم في الأماكن العامة في ظل ظروف آمنة وصحية، وبالتالي زيادة مخزون الدم في بنوك الدم المحلية.

 

وبناءً على هذه المعطيات والأسباب، نظّمت تاتش وDonner Sang Compter، 15 حملة للتبرّع بالدم خلال شهر كانون الأول المنصرم بالتعاون مع عشرة بنوك للدم، حيث تم تشجيع الناس للتبرع بالدم طوعياً وبانتظام. وهذه الحملات تتناغم مع الجهود المبذولة والتي من شأنها زيادة مخزون وحدات الدم المطلوبة على نطاقٍ واسع لتلبية الحاجات السنوية للمجتمع اللبناني.

 

وفي إطار برنامجها التطوعي الداخلي لإشراك الموظفين، انطلقت أولى هذه الحملات من المركز الرئيس لشركة تاتش، لتتواصل بعدها على امتداد شهرٍ كامل في عدد من الأماكن العامة بما في ذلك سيتي مول في الدورة وأسواق بيروت وحرم جامعة القديس يوسف في الشمال وبيت الفن في طرابلس. ولقد أُجريت هذه الحملات بالتعاون مع عشرة مستشفيات وهي: المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت ومستشفى الشمال الإستشفائي ومستشفى هيكل ومستشفى أوتيل ديو دو فرانس ومركز الرعاية الدائمة ومركز بلفو الطبي والمستشفى اللبناني الكندي ومركز كسروان الطبي ومستشفى مركز بحنس الطبي ومستشفى الزهراء الجامعي.

 

السيدة لارا حداد، نائبة رئيس مجلس إدارة تاتش السيد بدر الخرافي، علّقت على هذه الحملة بالقول:" إن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تعزيز المواطنة الإيجابية من خلال برنامج تاتش للمسؤولية الاجتماعية Positive touch. نعمل من خلال هذا البرنامج على الترويج لمجتمع صحي الى جانب تعزيز ثقافة القيم المشتركة. ونتوجه بالتهنئة الى فريق عمل جمعية DSC على جهودهم المميزة في نشر ثقافة التبرع بالدم في لبنان. في نهاية المطاف، يلعب الدم دوراً محورياً في الرعاية الطبية اليومية، لاسيما تلك المتعلقة بعمليات جراحية أساسية والإجراءات الدقيقة لإنقاذ حياة المرضى".

 

السيد يورغي تيروز مؤسس ورئيس DSC أكد أن "مثل هذا التعاون يساهم في تحقيق رؤية المواطنة المسؤولة، بحيث تصبح فكرة التبرع بالدم طوعياً جزءاً من ثقافتنا. وعلى غرار مبادرة تاتش، نحن نشجع كلي القطاعين الخاص والعام، للعب دور مؤثّر وفعّال في نشر التوعية حول هذه القضية المنسية".

 

استقطبت حملات التبرع بالدم الذي وصل عددها الى خمسة عشرة حملة، والتي جرت بين الثالث عشر والثلاثين من كانون الأول المنصرم، آلاف الزوار ونجحت في جمع عدد كبير من وحدات الدم. وقم تم معالجة كل وحدة دم لتنقسم الى ثلاثة مكونات. إذ أن كل مكوّن من شأنه أن يساعد مريض مختلف عن غيره. ولقد وصل العدد الإجمالي للمستفيدين بشكلٍ مباشر نحو 1800 مريض وهو ما يعتبر إنجازاً كبيراً بكافة المقاييس تم تحقيقه خلال موسم الأعياد.

 

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