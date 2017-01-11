شهيد للجيش وجرحى بينهم ضابط.. بالصور والتفاصيل - هكذا وقع الحادث بين آليتي الجيش وقوى الامن!

A + A -

وقع صباح اليوم حادث سير مروع على " كوع المصيلح الشهير" بين آليتين عسكريتين ما ادى الى استشهاد رقيب في الجيش اللبناني وجرح آخرين بينهما ضابط.

وفي التفاصيل بحسب مراسل "الجديد" ان حادث اصطدام وقع بين شاحنة ريو تابعة للجيش اللبناني واخرى رانج ليبرتي تابع لقوى الامن الداخلي ويقوده عسكري والى جانبه آمر فصيلة برتبة رائد.

وادى الحادث الى استشهاد الرقيب اول في الشهيد اللبنالني و.ح وجرح الرائد ومرافقه وتم نقلهم الى مستشفيات المنطقة، وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة وقد عملت وحدات من الشرطة العسكرية وقوى الامن على فتح تحقيق بملابساته.

كما حضر الى مكان الحادث قائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله وامر مفرزة سير النبطية الملازم اول حسين حجازي واشرفوا على التحقيق وتسهيل سير السيارات والمواطنين.