قبل مغادرته.. أوباما يعلن عن الخطر الأكبر!

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وصف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما كلا من روسيا والصين بأنها خصم الولايات المتحدة.

وأشار أوباما في كلمة ألقاها في مدينة شيكاغو إلى وجود دول تخاصم وتنافس الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه تمنى ألا يتمكن الخصوم من مجاراة أمريكا في النفوذ بالعالم.

وقال أوباما: "لن يتمكن خصوم أمثال روسيا والصين من مجاراتنا في النفوذ إذا لم نتخل عما نذود عنه ولم نتحول إلى دولة كبيرة جديدة تشاكس الجيران الأصغر منها".

وأشار أوباما إلى وجود الخطر الأكبر على الولايات المتحدة… يشكله متطرفون إسلاميون، وطغاة يحكمون عددا من البلدان. ويشكل هؤلاء خطرا يفوق خطورةً "السيارة الملغومة أو الصاروخ" حسب أوباما.