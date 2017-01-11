الجليد يحاصر المناطق الجبلية مع انحسار العاصفة الثلجية

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة بدون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

وافادت غرفة التحكم المروري صباح امس، ان طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية. كما ان طريق ترشيش - زحلة مقطوعة حاليا امام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج.

وقد رش عمال بلدية بعلبك الملح في الساحات وعلى الطرقات الرئيسية والداخلية، لإذابة الجليد الذي تسبب به تدني درجات الحرارة خلال ساعات الليل إلى ما دون الثلاث درجات تحت الصفر، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وكانت العاصفة الثلجية انحسرت في منطقة بعلبك، مخلفة وراءها طبقات من الجليد، ما أعاق حركة السير اعتبارا من منتصف ليل اول من أمس.

وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها امس التزاما بقرار وزير التربية مروان حمادة.

وقد تسبب الجليد في بلدة بريتال، امس بانزلاق سيارة لتوزيع غالونات المياه، واقتصرت الأضرار على الماديات.



وكانت العاصفة الثلجية لفت قرى وبلدات راشيا والبقاع الغربي وقد بلغت سماكة الثلوج نحو 25 سم على ارتفاع 1200 متر، كما عزلت قرى ينطا، حلوى، دير العشاير، عين عطا، ميذون وعين التينة.



وعملت الجرافات التابعة لوزارة الأشغال وقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، منذ الصباح، على فتح الطرقات بمساعدة فوج الإطفاء التابع ل مؤسسات الغد الأفضل وسهلوا حركة المرور على الطرقات من غزة وصولا الى طريق خربة روحا - عين عرب - بكا.



اشارة الى ان المدارس الرسمية والخاصة أقفلت أبوابها، كذلك المصارف والمؤسسات الرسمية في حين سجلت بعض الإنهيارات الطفيفة في حيطان الدعم وتضرر بعض الخيم البلاستيكية في البقاع الغربي.



وقد بدأت الجرافات العائدة لبلدية شبعا ولوزارة الأشغال منذ ساعات الصباح الاولى، جرف الثلوج واعادة فتح الطرقات داخل البلدة وتلك التي تربطها بحاصبيا وكفرشوبا وعين عطا عبر محور جنعم، بعدما وصلت سماكة الثلوج في هذه المنطقة ما بين 20 و 25 سم.

كما عملت ورش وزارة الاشغال على رش الملح على الجليد في العرقوب.



واقفلت المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد الفنية في قرى النبطية التي ترتفع 700 متر عن سطح البحر وما فوق، استجابة لقرار وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، وتحديدا في قرى منطقة اقليم التفاح التي تساقطت فيها الثلوج.



وفي الضنية تسببت طبقة الجليد بقطع الطرق الجبلية، خصوصا في المنطقة التي يزيد إرتفاعها على 1200 متر، وسط تدن في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، بفعل موجة الصقيع التي خلفتها العاصفة.



وتأخر فتح الطرق في جرد المنطقة إلى ما بعد التاسعة صباحا، بعدما أسهم تحسن الطقس وأشعة الشمس، وقيام ورش إتحاد بلديات الضنية والبلديات في رش كميات من الملح لإذابة الجليد.