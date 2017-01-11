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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 كانون الثاني 2016

11
JANUARY
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الجمهورية: أسرار


إستقالة

تردّد أن رئيس حزب أوشك على الإستقالة من مركزه .


حرص

تحرص دولة بارزة على تعزيز علاقاتها مع الدولة اللبنانية على الصعيد العسكري لتأكيد عدم وجود أي تعديل في سياستها بعد خروجها من الإتحاد الأوروبي.


إجتماع


جزم مسؤول كبير بأن اجتماعاً سيُعقد خلال الأيام المقبلة لحل مشكلة الكهرباء ولو جزئياً في منطقتين.


نزاع

دخل سفير دولة إقليمية على خط النزاع الذي يشهده أحد الأحزاب العقائدية دافعاً باتخاذ موقف حاسم عبر طرد بعض القيادات.


إمتعاض

تتخوّف قيادة حزب مسيحي من حصول إمتعاض في كوادره نتيجة المرحلة الدقيقة التي يمرّ فيها هذا الحزب.


أسباب

يُشير مطّلعون في حزب وسطي إلى أن ترشُّح أحد الوزراء السابقين الى منصب رفيع في الحزب لم يَعُد قائماً لأسباب تتعلّق بتداول السلطة داخله.


أدت


أدّت الإتصالات السياسية الى إتفاق على إسم لتولّي منصب حسّاس أثار خلافات في المرحلة السابقة.


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توصّل وزير سابق إلى خلاصة مفادها أنّ النائب وليد جنبلاط لم يقصد شخصاً بعينه حين توجه في إحدى تغريداته الأخيرة إلى من أسماه «ممثل العلوج في الوزارة»، وذلك خلافاً للرأي القائل بأنّ المقصود هو وزير الداخلية نهاد المشنوق. ورأى الوزير السابق أنّ جنبلاط تقصّد الإبقاء على هذا الغموض بهدف إيصال الرسالة إلى الجميع، سواء الذين يُعتبرون حلفاءه في رفض النسبية والتخوّف منها، أو إلى خصومه الذين يصرّون على أن تكون النسبية جزءاً لا يتجزأ من قانون الانتخابات النيابية الجديد…

كواليس

توقعت مصادر أممية أن يعتمد الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، ثنائية اجتماع دول الجوار والفاعلين الكبار لتشكيل مرجعية البحث في الأزمات المشتعلة، خصوصاً سورية وليبيا واليمن. وأن يعتمد صيغة موحدة عنوانها حكومة موحدة موسعة في ظلّ الدستور الحالي، تمهيداً لدستور جديد وانتخابات جديدة خلال سنة، معلناً العام 2017 عاماً للتسويات وعام 2018 للحرب على الإرهاب.



النهار: أسرار الآلهة


مصير العسكريين ...

تتضارب المعطيات في شأن العسكريّين المخطوفين لدى "داعش" وما إذا كانوا جميعاً على قيد الحياة.

تلفزيون محظور ...

تلفزيون يتبع حزباً سياسيّاً فاعلاً يدفع منذ ثلاثة أشهر نصف راتب لموظّفيه بسبب الحظر المفروض عليه.


تقدم المذهبية ...

حذّر نائب مستقبلي من مسار المحاصصة القائم الذي يعيد تمكين المرجعيّات المذهبيّة ويضعف محاولات الخروج إلى النطاق الوطني الأوسع.


"سكِّر خطَّك" ...
تعتزم حملة "سكِّر خطَّك" الاعلان عن خطوات لاحقة في اليومين المقبلين.

 

 

المستقبل: يقال

إن الحراك المتنامي بعيداً عن الأضواء بين مختلف الكتل النيابية حول قانون الانتخاب يوحي بإمكانية حسم هذا الملف خلال فترة وجيزة.

 


اللواء: أسرار

لغز

لاحظ موظفون أن العمل في عدد من مؤسسات الدولة انتظم بنسبة ملحوظة؟!


غمز
يسعى أكثر من وزير حالي، لا سيما السياديون منهم، للبقاء في وزارة ما بعد الانتخابات.


همس

بات بحكم المؤكد أن فرصة مدير عام لمنصب نقدي قيادي رفيع لا تزال في الأولويات لدى مرجع كبير.

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